Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, entregó pagos de pasivos desde 2018 a 1 mil 284 jubilados y pensionados del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos (ISSSPEG).

La entrega se realizó como parte del saneamiento financiero del ISSSPEG para transformar y garantizar la seguridad social de las y los jubilados.

Con lo que la gobernadora entregó abonos y finiquitos a los pensionados incorporados a la nómina de los años 2018, 2019 y 2020, con lo que cubrió la deuda heredada a su administración.

Para el pago de pasivos se realizó una inversión de 54.6 millones de pesos para la que el gobierno estatal emprendió una estrategia de saneamiento financiero basada en la austeridad.

De esta manera, los recursos se destinan a los abonos y pagos atrasados a pensionados cuyas administraciones pasadas incumplieron en los derechos de las y los jubilados.

“Hoy los recursos llegan a donde de verdad tiene que llegar. Hoy los recursos no se van a quedar en la bolsa de la gobernadora ni de los funcionarios, no va a ser así, los recursos tienen que llegar al pueblo porque es dinero del pueblo, el dinero del pueblo no se toca”.

Evelyn Salgado