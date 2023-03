Evelyn Salgado y Salomón Jara firmaron un convenio de colaboración interestatal para desarrollar una agenda en común en materia de seguridad.

El objetivo del convenio de seguridad es de realizar acciones positivas en la zona limítrofe de ambas entidades con operativos de vigilancia y prevención de delitos.

Esta acción de los gobiernos de Evelyn Salgado y Salomón Jara suman esfuerzos de forma histórica para establecer mecanismos interinstitucionales muy claros de comunicación e intercambio de información.

Además, este convenio se suma a los suscritos por la gobernadora Evelyn Salgado con los gobernadores de Morelos, Cuauhtémoc Blanco y de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Evelyn Salgado y Salomón Jara (Cortesía)

Evelyn Salgado y Salomón Jara comparten visión en otras materias

“La violencia y la inseguridad no respetan fronteras, al contrario, crecen cuando existen vacíos institucionales, cuando no existe coordinación y eso no va a suceder con Oaxaca y Guerrero (...)”, expresó Evelyn Salgado.

La gobernador de Guerrero y su homónimo comparten la visión de cero tolerancia en los matrimonios forzados de menores.

Además, Salomón Jara y la mandataria estatal, afirmaron que no van a permitir ningún tipo de violencia que sea por usos y costumbres o cualquier práctica que vulnere los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres.

Por su parte la Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado enfatizó que se están atendiendo a fondo las causas que originan la violencia, con una visión integral y de desarrollo

En este sentido se prioriza el intercambio de información y de estrategias con el Gobierno de Oaxaca.

Junto al gobierno de Salomón Jara se compartirá el protocolo “Violeta” que se ha implementado en Guerrero y que ha permitido, a través de una serie de acciones, disminuir la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, expresó su reconocimiento a la gobernadora Evelyn Salgado por todo el trabajo que realiza y a quien se refirió como una gran compañera y luchadora social.