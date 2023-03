Evelyn Salgado, gobernadora del estado de Guerrero, prometió que su administración no renunciará en hacer de la educación de calidad, una herramienta de transformación.

Con el propósito de fortalecer la educación a través de la tecnología, Evelyn Salgado entregó 100 equipos de cómputo a docentes de la Región Acapulco que están frente a un grupo.

De esa manera, indicó, se impulsa el Proyecto Tecnologías Educativas y de la Información para el Personal al Servicio de la Educación en Guerrero Fideicomiso 14882-0.

Evelyn Salgado: El dinero del pueblo no se toca, el dinero tiene que ir al pueblo

Para la entrega de los equipos, la administración que encabeza Evelyn Salgado realizó una inversión de más de 16 millones de pesos y beneficiará a todas las regiones del estado.

Al entregar los equipos, la gobernadora refrendó su compromiso de seguir invirtiendo en materia educativa, para promover el desarrollo integral del estado de Guerrero.

“Que no nos quede duda de que esta administración es su aliada y de que vamos juntas y juntos en este proceso. No vamos a claudicar, no vamos a renunciar a este anhelo de hacer de la educación de calidad, una herramienta para transformar Guerrero”

Evelyn Salgado