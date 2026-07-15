Esthela Damián Peralta presentó el segundo eje estratégico de su proyecto “Guerrero del Futuro”, denominado “Economía Próspera, Turismo y Potencial Agropecuario”, con una serie de propuestas enfocadas en fortalecer el crecimiento económico del estado mediante el impulso al turismo, el campo y la generación de empleo.

La exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal señaló que su planteamiento busca consolidar un modelo de desarrollo con responsabilidad financiera, al tiempo que reiteró que contempla una política de cero nuevos impuestos y coordinación con el Gobierno federal para impulsar proyectos de infraestructura.

Además, sostuvo que el fortalecimiento de la economía familiar y la creación de empleos formales son parte de la estrategia para detonar el desarrollo regional en Guerrero.

Esthela Damián plantea impulsar el turismo y el campo como motores de la economía

Como parte del proyecto Guerrero del Futuro, Esthela Damián propuso fortalecer el turismo sustentable y comunitario, con acciones enfocadas en destinos como Acapulco, Taxco, la Costa Grande y la Costa Chica, con el objetivo de ampliar la derrama económica hacia las comunidades.

En materia agropecuaria, planteó desarrollar cadenas de valor y mecanismos de comercialización para productos en los que Guerrero destaca a nivel nacional, como mango, coco, café, plátano y jamaica.

La propuesta también contempla la modernización de la infraestructura pesquera y el acceso a tecnología para productores de los más de 500 kilómetros de litoral con los que cuenta la entidad.

Asimismo, considera impulsar alianzas con el sector empresarial para fomentar el primer empleo y ampliar las oportunidades laborales para las juventudes guerrerenses.

Proyecto Guerrero del Futuro busca incorporar propuestas ciudadanas

Durante la presentación del eje económico, Esthela Damián afirmó que el proyecto busca construirse con la participación de la ciudadanía y de los sectores productivos del estado.

En ese sentido, invitó a empresarios, productores y ciudadanos a registrar propuestas para fortalecer este plan mediante el micrositio oficial de Guerrero del Futuro, con el propósito de integrar nuevas iniciativas orientadas al desarrollo económico de la entidad.

Finalmente, la exfuncionaria reiteró que su proyecto apuesta por fortalecer el potencial productivo de Guerrero a través de estrategias enfocadas en el turismo, el campo, la pesca y la generación de empleo, con el objetivo de impulsar el crecimiento económico del estado.