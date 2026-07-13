La exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, participó en un foro de expertos organizado por el Tecnológico Nacional de México, Campus Acapulco, donde presentó los principales ejes del proyecto Guerrero del Futuro, una propuesta que busca impulsar el desarrollo de la entidad con base en la planeación, la viabilidad presupuestal y la coordinación con el Gobierno de México.

Durante su intervención, subrayó que cualquier política pública debe estar respaldada por recursos suficientes para garantizar resultados concretos.

Para su servidora no existe política pública si no tiene presupuesto. Cuando no hay presupuesto en una política pública, es demagogia; queremos traer propuestas sólidas que pasen de la academia a la práctica. Esthela Damián Peralta, exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal

Esthela Damián presentó Guerrero del Futuro, una propuesta basada en seguridad, desarrollo económico y responsabilidad financiera. (cortesía)

Guerrero del Futuro prioriza seguridad, economía y turismo

La exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, explicó que Guerrero del Futuro plantea dar continuidad a la estrategia de seguridad ciudadana impulsada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, mediante acciones enfocadas en atención a las causas, fortalecimiento institucional, inteligencia y coordinación.

La propuesta también contempla una estrategia de economía y turismo para fortalecer destinos como Acapulco, Taxco, Costa Grande y Costa Chica, así como impulsar el potencial productivo del estado en sectores como el agropecuario, pesquero y de exportación.

Jóvenes y mujeres tendrán un papel central en Guerrero del Futuro

Entre los ejes de Guerrero del Futuro destaca la atención a jóvenes y mujeres, mediante programas de vinculación laboral, incentivos para el primer empleo y acciones de empoderamiento económico.

Asimismo, se plantean medidas para prevenir el embarazo adolescente, fortalecer la inclusión social y brindar acompañamiento a personas que enfrenten actos de discriminación o violencia por orientación sexual o identidad de género.

La propuesta también incorpora acciones para fortalecer a pueblos originarios y comunidades afromexicanas mediante programas de desarrollo económico, educación, salud y preservación cultural.

Responsabilidad financiera y coordinación con el Gobierno de México

La exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, señaló que la propuesta se sostiene sobre tres principios fundamentales: responsabilidad financiera, sin nuevos impuestos estatales y una coordinación permanente con el Gobierno de México para atender los retos de infraestructura y desarrollo de Guerrero.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a participar en la construcción de la propuesta a través del micrositio www.guerrerodelfuturo.mx, donde podrán registrar ideas y planteamientos para enriquecer el proyecto.