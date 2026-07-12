Esthela Damián Peralta recibió el Bastón de Mando por parte de habitantes y líderes de los barrios históricos del puerto, en un acto de profundo simbolismo cultural y respaldo político que reconoció su liderazgo territorial en el corazón de Acapulco.

La exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal agradeció la confianza depositada en su proyecto de transformación y afirmó que recibe esta distinción con responsabilidad, al considerar que el Bastón de Mando representa un símbolo de los pueblos. La entrega se realizó durante la Asamblea en Defensa de la Soberanía Nacional.

Estos barrios fueron testigos de la primera época de oro del puerto y son famosos por sus miradores naturales hacia la bahía. Qué bonito sería que las nuevas generaciones hicieran crónicas de lo que sus antepasados vivieron aquí. Por eso, al estar en el centro de Acapulco, vengo a decirles que tenemos que reconocer y rescatar el valor de nuestros barrios históricos. Esthela Damián, exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal.

Esthela Damián plantea rescatar la memoria e identidad de los barrios históricos de Acapulco

Durante su intervención, Esthela Damián hizo un recorrido por la memoria histórica de Acapulco, evocando la época en que estrellas de Hollywood y figuras nacionales e internacionales convirtieron al puerto en un referente turístico mundial. En ese contexto, reiteró su compromiso con el rescate y reconocimiento de los 30 barrios históricos.

La exfuncionaria destacó la importancia de preservar zonas emblemáticas como Petaquillas, antiguo perímetro donde se ubica el Museo Histórico de Acapulco Fuerte de San Diego.

Además de La Candelaria, La Playa, La Pinzona y La Cuerería, esta última reconocida por haber sido cuna de antiguos artesanos y de los primeros marineros del puerto.

Asimismo, resaltó el valor histórico del Barrio Pozo de la Nación, al que describió como un ejemplo de cohesión comunitaria y de profundas raíces fundacionales para Acapulco.