La exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, encabezó la Asamblea en Defensa de la soberanía nacional en Pie de la Cuesta, donde presentó los principales ejes de su proyecto Guerrero del Futuro y reiteró su compromiso con el desarrollo de la entidad.

Ante decenas de asistentes, la exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, defendió sus raíces y destacó su vínculo con el estado, al asegurar que se siente orgullosa de su origen y de la comunidad que la ha acompañado a lo largo de su trayectoria.

De repente piensan que nací aquí y que me aventaron a la Ciudad de México, y que de pronto aparecí en un DIF de allá. Pero miren, aquí están mis primas, mis vecinas, que pueden dar testimonio de que aquí andamos y de que aquí hemos estado desde siempre. Para mí es un orgullo decirles que soy orgullosamente de Guerrero. Esthela Damián Peralta, exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal

Esthela Damián Peralta apuesta por la pacificación y el turismo en Acapulco

La exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, señaló que una de las prioridades de Guerrero del Futuro es reducir la incidencia delictiva y fortalecer la percepción de seguridad, en concordancia con la estrategia impulsada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Explicó que la pacificación de Guerrero es fundamental para consolidar el crecimiento económico de la entidad, especialmente en Acapulco, donde la actividad turística representa una de las principales fuentes de ingresos.

Necesitamos que la incidencia baje aún más porque si no tenemos un puerto seguro, no tenemos turistas. Queremos que los visitantes nacionales y extranjeros llenen los hoteles, los restaurantes, consuman en Pie de la Cuesta, utilicen los transportes. Si ya se invirtió tanto en rescatar lo bello e histórico del puerto, ahora hay que ir por los turistas. Esthela Damián Peralta, exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal

Asimismo, explicó que el proyecto contempla una estrategia de promoción para fortalecer el turismo en Acapulco mediante eventos deportivos, congresos médicos, festivales gastronómicos y conciertos masivos.

Guerrero del Futuro impulsará oportunidades para jóvenes y mujeres

La exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, destacó que jóvenes y mujeres en Guerrero tendrán un papel central dentro de su propuesta de desarrollo.

Además de impulsar actividades deportivas, educativas y culturales para la juventud, planteó fortalecer el apoyo a las mujeres para promover su autonomía económica y brindar atención integral a madres adolescentes.

Los jóvenes merecen oportunidades. Me pasé cinco años yendo casa por casa por ellos para decirles: ‘aquí tienes el deporte, la cultura y la escuela’. En el Guerrero del Futuro tampoco pueden faltarme las mujeres; somos motores de la familia y promotoras de paz. Esthela Damián Peralta, exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal

Esthela Damián Peralta se declara del equipo del “cómo sí”

Durante el cierre de la asamblea, Esthela Damián Peralta aseguró que su experiencia de trabajo junto a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, le permitió aprender que los proyectos se concretan con trabajo y compromiso.

Yo tuve una gran maestra que es la Presidenta. A mí me gusta que las cosas se hagan; soy del equipo del ‘cómo sí’ y no me gusta que me digan que no se puede. Sí se puede lograr nuestro sueño de tener una tierra de bienestar, plenitud y felicidad. Esthela Damián Peralta, exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal

La exfuncionaria llamó a los asistentes a sumarse a la construcción de Guerrero del Futuro, con el objetivo de generar mejores condiciones de bienestar, desarrollo y oportunidades para las familias guerrerenses.