Said “N”, comisario municipal de Xaltianguis, Guerrero, fue detenido por su probable participación en el homicidio de un agente de la Guardia Nacional, ocurrido el 5 de septiembre de 2026.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que, además del elemento identificado como Eduardo “N”, Said estaría relacionado con el asesinato de otras tres personas.

Los cuerpos fueron encontrados en Plan de Lima, municipio de Juan R. Escudero, Guerrero, a un costado de la carretera federal México–Acapulco, con signos de extrema violencia.

Detienen a comisario de Xaltianguis por probable homicidio de agente de la Guardia Nacional (Michelle Rojas)

Said “N” es investigado por asesinato de agente de la Guardia Nacional y otras tres personas

Según los reportes, la detención de Said “N” se derivó de investigaciones relacionadas con el homicidio de un elemento de la Guardia Nacional y de otras tres personas el 5 de septiembre.

Una vez detenido, el imputado será presentado ante el Juez de Control que lo solicita, para que la autoridad judicial defina su situación legal según lo establecido por la ley.

El operativo para detener a Said “N” fue realizado en coordinación con el Ejército mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal, mediante recorridos y operativos en las localidades:

Pablo de Galeana

Río Verde

Xaltianguis

Operativos de la Guardia Nacional (Juan José Estrada Serafín)

Guardia Nacional fue asesinado tras denunciar complicidad con Los Tlacos

El sábado 5 de septiembre, se encontraron varios cadáveres en el poblado de Plan de Lima, que habían sido desmembrados y colocados en bolsas de plástico.

Uno de ellos era un elemento activo de la Guardia Nacional, quien horas antes había sido exhibido en un video hablando sobre supuestas relaciones de mandos de la Guardia Nacional con integrantes de Los Tlacos.

Las autoridades informaron que el agente de la Guardia Nacional estaba disfrutando de sus días de descanso en esa entidad cuando fue privado de su libertad.

“Estos actos de violencia se presentan en un contexto de importantes afectaciones a los grupos delincuenciales que operan en el estado” Sedena

Después de estos acontecimientos, se llevó a cabo un operativo que el domingo 6 de septiembre resultó en la detención de 16 personas vinculadas al grupo delictivo Los Ardillos.