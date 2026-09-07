Integrantes de Los Ardillos fueron detenidos luego del hallazgo del cuerpo de un elemento de la Guardia Nacional y tres personas más en Juan R. Escudero, Guerrero.

Autoridades desplegaron 284 efectivos, 2 aeronaves y 36 vehículos en la región en una operación conjunta que derivó en la detención de 16 presuntos integrantes de Los Ardillos.

Entre los detenidos destaca un presunto operador financiero del grupo, además del aseguramiento de 12 armas, más de 36 mil 700 cartuchos, drogas y vehículos.

Operativo en Guerrero deja 16 detenidos y diversos aseguramientos

Autoridades desplegaron 284 efectivos, 2 aeronaves y 36 vehículos en un operativo para fortalecer las labores de seguridad en Guerrero tras el homicidio de un elemento de la Guardia Nacional.

El operativo, realizado el pasado 5 de septiembre en Pablo Galeana, Río Verde y Xaltianguis, derivó en la detención de 16 personas señaladas como integrantes de Los Ardillos.

Además se aseguraron armas, cartuchos, metanfetamina, máquinas tragamonedas, motocicletas y un vehículo.

En este participaron elementos de:

Sedena

Guardia Nacional

Fiscalía estatal

Policía Estatal

Detienen a 16 integrantes de Los Ardillos en Guerrero (Fiscalía General del Estado de Guerrero)

Entre los arrestados se encuentra quien fue identificado como operador financiero de la organización; sin embargo, su situación jurídica será determinada por la autoridad jurisdiccional.

Durante el operativo también fueron aseguradas:

12 armas de fuego

más de 36 mil 700 cartuchos

17 dosis de metanfetamina

Esto luego del asesinato de un elemento de la Guardia Nacional que se encontraba en Guerrero durante sus días de descanso.

El homicidio ocurrió en Plan de Lima, municipio de Juan R. Escudero, después de que circulara un video relacionado con acciones de seguridad implementadas por autoridades.