Evelyn Salgado Pineda, a través de la Secretaría de Turismo de Guerrero (SECTUR), encabezada por Simón Quiñones Orozco, continúa impulsando a Acapulco como un destino estratégico para el turismo nacional e internacional.

En la recta final de la temporada vacacional de invierno 2025-2026, la entidad registra una destacada afluencia turística durante el primer fin de semana de 2026.

Acapulco alcanza una ocupación hotelera de 91.1%

De acuerdo con información de la SECTUR Guerrero, el puerto de Acapulco registró este domingo 4 de enero de 2026 una ocupación hotelera general del 91.1%.

Por zonas, Acapulco Diamante alcanzó un promedio de 82.4%, la zona Dorada reportó 97.1%, mientras que la Bahía Histórica se ubicó en 89%.

En tanto, el binomio de playa Ixtapa-Zihuatanejo presentó una ocupación promedio del 90.6%; Taxco de Alarcón alcanzó 76.9%, y el municipio de La Unión reportó 74.3%.

Estos resultados reflejan el dinamismo de la actividad turística en la entidad y una derrama económica favorable que beneficia directamente a prestadores de servicios y comunidades anfitrionas, al registrar un promedio estatal del 88.9% en ocupación hotelera.

Guerrero fortalecerá agenda turística durante 2026

Simón Quiñones Orozco, a nombre de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, agradeció la preferencia y confianza de las y los visitantes, y reiteró el compromiso de mantener una estrecha coordinación para fortalecer la calidad, seguridad y calidez en la atención de los destinos del estado.

Asimismo, destacó que a lo largo de 2026 se continuará reforzando la agenda de eventos del Hogar del Sol, con actividades de alto impacto en segmentos como turismo de reuniones, artístico, deportivo y gastronómico, varias de ellas ya programadas para el primer semestre del año, con el objetivo de seguir atrayendo turismo nacional e internacional.