Abelina López, alcaldesa de Acapulco, Guerrero, ofreció su experiencia a otros ediles para enfrentar auditorías de recursos federales tras el reciente fallo a su favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

De manera pública, Abelina López afirmó que busca que otros gobiernos municipales cuenten con las herramientas necesarias para defender su autonomía frente a revisiones estatales que están fuera de las facultades de ley.

La alcaldesa acusó que la pretensión de la Auditoría Superior de Guerrero para auditar millones de pesos del Fondo de Aportaciones representó un acto de dolo en su contra.

“Jamás tomé nada”: Abelina López explica destino de los 898 millones (Especial)

Abelina López se ofrece a dar asesorías a alcaldes para impugnar auditorías de recursos federales

De manera pública, Abelina López ofreció brindar asesorías a otros gobiernos municipales tras el fallo favorable de la SCJN contra la Auditoria Superior estatal.

Cabe recordar que la SCJN manifestó que la Auditoria de Guerrero se extralimitó al intentar investigar el destino de 898.6 millones de pesos de recursos federales.

De acuerdo con los ministros, los órganos locales de fiscalización no poseen atribuciones para auditar recursos con fines federales, marcando así un importante precedente en el manejo de finanzas públicas

Abelina López detalló que compartirá los razonamientos y artículos constitucionales utilizados para promover controversias similares.

Con ello busca brindar soporte técnico a los acaldes, para que aseguren que la vigilancia de sus presupuestos se ajuste estrictamente a la normativa vigente y a las instituciones federales.

Abelina López Rodríguez (Abelina López Rodríguez vía X)

Abelina López se lanza contra la Auditoria Superior de Guerrero

La alcaldesa de Acapulco denunció que lo iniciado por la Auditoría estatal fue un acto de persecución política.

Abelina López aseguró que la Auditoria estatal actuó de manera irregular, ignorando que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya ejercía sus facultades de revisión sobre recursos federales.

La edil subrayó que la SCJN fue clara al señalar que no existe margen para que los órganos estatales intervengan en fondos de aportaciones federales.

Informó que, en el caso específico de Acapulco, la ASF auditó mil 222 millones de pesos con observaciones mínimas ya solventadas, lo que desmiente la narrativa de irregularidades promovida por la instancia estatal.