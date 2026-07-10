Abelina López respondió a las acusaciones en su contra al explicar el destino de los 898 millones de pesos del presupuesto de Acapulco y reiterar que “jamás tomó nada” durante su administración.

“Los 898 millones, ¿Qué se hizo con eso? Eso se llama recurso del FAIS". Abelina López, alcaldesa con licencia de Acapulco

En un breve mensaje, la alcaldesa con licencia defendió que los recursos fueron destinados al FAIS (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social) para financiar obras de servicios básicos.

Abelina López sostuvo que no hay manera de que se puedan desviar los recursos que se registran ante el FAIS, pues estos deben quedar constatados y autorizados por Bienestar del Gobierno Federal.

Abelina López sobre recursos de Acapulco (Cuartoscuro / José Hernández)

Abelina López explica destino de los 898 millones

En respuesta a las críticas por el destino de los 898 millones en Acapulco, la alcaldesa con licencia Abelina López aseguró que cada peso gastado puede verse reflejado en Bienestar.

Agregó que es falso que haya tomado dinero destinado a mejorar el municipio, pues, según dijo, el gobierno federal tiene conocimiento de las obras que se realizaron.

De acuerdo con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) para el ejercicio fiscal 2026, en Acapulco se asignaron 1 mil 072 millones de pesos para lo siguiente:

Pavimentación de calles

Construcción y rehabilitación de redes de agua potable

Ampliación y rehabilitación de drenaje sanitario

Electrificación en colonias y comunidades

Construcción de guarniciones y banquetas

Obras de infraestructura educativa y comunitaria

Mejoramiento de caminos y acceso a localidades

Abelina López Rodríguez (Abelina López Rodríguez / Facebook)

Abelina López exige la renuncia de César Paris Peralta en la Auditoría de Guerrero

Un día antes, Abelina López había exigido la renuncia de César Paris Peralta, titular de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, tras considerar que el funcionario actuó de manera indebida.

En una entrevista, lo señaló de promover una auditoría que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó por carecer de facultades para realizarla.