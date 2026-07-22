La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, encabezó el anuncio de una inversión de 86 millones de dólares por parte de Grupo Ferrero para ampliar la capacidad de producción de su planta ubicada en San José Iturbide.

La mandataria estatal señaló que esta inversión permitirá incrementar la producción, fortalecer las exportaciones y garantizar el suministro de energía para el crecimiento de la empresa.

Hoy recibimos con mucho gusto la noticia de esta nueva inversión que tiene propósitos muy claros: ampliar su capacidad de producción y con ello aumentar sus exportaciones; y garantizar el suministro de energía para su desarrollo. Libia Dennise García Muñoz, gobernadora de Guanajuato

Ferrero invertirá 86 millones de dólares para ampliar su planta en Guanajuato. (cortesía )

Guanajuato suma 61 proyectos de inversión durante la actual administración

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz, informó que, en lo que va de la administración estatal, se han concretado 61 proyectos de inversión, que representan más de 4 mil 184 millones de dólares y la generación de más de 15 mil empleos.

Asimismo, destacó que Italia se mantiene como el quinto socio inversionista del estado, con 32 proyectos registrados desde 2006, equivalentes a 2 mil 155 millones de dólares de inversión y más de 7 mil 800 empleos directos.

La mandataria añadió que una empresa como Ferrero reafirma la confianza de los inversionistas en Guanajuato y fortalece el posicionamiento del estado como destino para nuevos proyectos industriales.

Ferrero invertirá 86 millones de dólares para ampliar su planta en Guanajuato. (cortesía )

Ferrero ampliará producción en su planta de San José Iturbide

Durante el evento, el presidente y CEO de Ferrero de México y Centroamérica, Paolo Cornero, afirmó que la nueva inversión representa un momento importante para la compañía y agradeció el respaldo recibido en Guanajuato.

Guanajuato nos ha recibido con el corazón abierto, con su gente hemos formado una familia. Paolo Cornero, presidente y CEO de Ferrero de México y Centroamérica

La planta de Ferrero en San José Iturbide produce anualmente más de 35 mil toneladas de productos como Kinder Sorpresa, Kinder Chocolate, Kinder Delice y Nutella, destinados al mercado mexicano y a países como Estados Unidos, Canadá y Centroamérica.