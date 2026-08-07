El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, informó que se mantiene un operativo permanente de Protección Civil durante la Feria Nacional Potosina (FENAPO) 2026, con personal de respuesta, ambulancias y módulos de atención para garantizar la seguridad de familias potosinas y visitantes.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) mantiene desplegado el dispositivo dentro y fuera del recinto ferial, con el objetivo de brindar atención inmediata ante cualquier eventualidad durante el desarrollo de la máxima fiesta de las y los potosinos.

La titular de la CEPC, Nadia Ochoa Limón, explicó que el operativo se realiza en coordinación con la Fiscalía General del Estado, C5i2, Guardia Civil Estatal, Secretaría de Salud, Gobernación, Seguridad Pública de Soledad, Bomberos, Cruz Roja, voluntariado y seguridad privada.

FENAPO 2026 contará con operativo de Protección Civil para visitantes (Cortesía )

Protección Civil emite recomendaciones para visitantes de la FENAPO 2026

Como parte de las acciones preventivas, la dependencia recomendó a los asistentes establecer un punto de reunión familiar, mantener ubicados a niñas, niños y personas adultas mayores, además de identificar los módulos de atención, servicios médicos y salidas de emergencia.

También pidió mantenerse hidratados, respetar las indicaciones en los juegos mecánicos y, ante condiciones de lluvia o viento fuerte, evitar permanecer cerca de lonas, estructuras metálicas y espectaculares.

Protección Civil exhortó a los visitantes a evitar conducir después de consumir bebidas alcohólicas, utilizar los estacionamientos habilitados y seguir las indicaciones del personal operativo.

FENAPO 2026 contará con atención coordinada ante emergencias

El operativo cuenta con la participación de diversas corporaciones para fortalecer la prevención y respuesta ante posibles riesgos durante la feria.

Las personas que requieran apoyo pueden acudir directamente a los módulos instalados en la FENAPO o comunicarse al número de emergencias 911.