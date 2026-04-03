Guanajuato se consolida como una de las regiones vitivinícolas más competitivas del país al liderar a México en el Concurso Internacional Bacchus Madrid 2026 con un total de 26 medallas, posicionándose como el estado con mayor número de preseas.

Este resultado cobra relevancia al considerar que México obtuvo 83 medallas en total, de las cuales Guanajuato aportó una parte significativa, destacando con 1 Gran Bacchus de Oro, 18 Bacchus de Oro y 7 Bacchus de Plata.

Guanajuato impulsa su industria vitivinícola con resultados internacionales

El desempeño del estado refleja una industria en crecimiento, con altos estándares de calidad, innovación y proyección global. Actualmente, Guanajuato cuenta con alrededor de 600 hectáreas de viñedos, equivalentes al 6% de la superficie vitivinícola nacional, impulsada por políticas enfocadas en el desarrollo del sector.

Estos reconocimientos son resultado del trabajo de diversas bodegas que han fortalecido la presencia del vino guanajuatense:

Bodegas Vega Manchón (Cuna de Tierra)

Bodega de Vino San Miguel de Allende

Viñedo San Isidro

Tres Raíces

San José La Vista

Cavas Manchón

Dos Búhos

La Santa Vid

Puente Josefa

Viñedos San Lucas (Carrend)

El certamen, avalado por la Organización Internacional de la Viña y el Vino y organizado por la Unión Española de Catadores, reúne etiquetas de todo el mundo que son evaluadas por un jurado internacional, lo que lo convierte en un referente global de calidad.

Enoturismo y crecimiento económico posicionan a Guanajuato a nivel global

Más allá de los premios, Guanajuato se posiciona como una región que compite con estándares internacionales, fortaleciendo su presencia en el mercado global del vino.

El crecimiento del sector vitivinícola también impulsa el enoturismo, generando experiencias que integran vino, gastronomía e identidad cultural, además de traducirse en mayores oportunidades económicas para las comunidades.

Con estos resultados, Guanajuato reafirma su papel como protagonista del vino mexicano, llevando su calidad y tradición a lo más alto del escenario internacional.