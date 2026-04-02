El estado de Guanajuato recuperó la sexta posición entre las entidades exportadoras del país al cierre del 2025, impulsado por la estrategia del llamado Gobierno de la Gente encabezado por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo. De acuerdo con cifras del INEGI, la entidad registró exportaciones por 37 mil 998 millones de dólares durante el año.

El resultado se da en un contexto particular, luego de que el instituto estadístico ajustó al alza las cifras de 2024 en más de 4 mil millones de dólares, para cerrar en 40 mil 406 mdd. Esta actualización amplió la base de comparación y explica la variación observada, sin que ello afecte la posición del estado dentro del ranking nacional.

Guanajuato reafirma liderazgo exportador en México

Actualmente, Guanajuato cuenta con mil 972 empresas exportadoras, de las cuales el 83% son micro, pequeñas y medianas empresas, con presencia en 138 países. Este panorama refleja la consolidación del comercio exterior como motor de crecimiento económico y generación de oportunidades para la población.

Guanajuato registró exportaciones por 37 mil 988 millones de dólares (cortesía)

Uno de los ejes estratégicos del gobierno estatal ha sido la diversificación económica para fortalecer la competitividad. Sectores como el equipo eléctrico reportaron un crecimiento de 21.2%, mientras que la industria química avanzó 13.4%. También destacan la expansión del segmento de electrodomésticos y línea blanca, con un aumento de 12.4%, y el sector de productos para mascotas, que registró un incremento de 72.5%.

El campo guanajuatense también mostró resultados positivos. Exportaciones de pimiento crecieron 32%, frambuesa 23% y arándano 24%, además de un aumento de 7.9% en granos y oleaginosas, fortaleciendo la participación del estado en cadenas globales de valor.

Guanajuato registró exportaciones por 37 mil 988 millones de dólares (cortesía)

En cuanto a destinos internacionales, se reportaron incrementos en mercados como Canadá con el 56.2%, Colombia con el 42.7%, Argentina con un crecimiento del 108%, España del 51.5%, República Checa del 57.8% y Japón con un incremento del 14.7%, lo que amplía las oportunidades comerciales para las empresas locales.

Aunque el sector automotriz continúa como el principal componente de las exportaciones estatales, el crecimiento de industrias emergentes y la diversificación de mercados apuntan a una economía más equilibrada y resiliente para Guanajuato.

Guanajuato registró exportaciones por 37 mil 988 millones de dólares (cortesía)

Con estos resultados, Guanajuato se posiciona como referente nacional en exportaciones, lo que genera mayores oportunidades de crecimiento económico en la región, impactando directamente en la calidad de vida de las y los habitantes.