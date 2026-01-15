Con las nuevas reformas aduaneras, la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Guanajuato (COFOCE) hizo un llamado a empresas de Guanajuato a participar en el curso “Nueva Era Aduanera 2026: Actualización de las reglas del juego para empresas exportadoras”, donde se podrán actualizar para fortalecer su competitividad en el comercio internacional.

Este curso fue impulsado por el gobierno de Libia Dennise García Muñoz Ledo, quien busca promover un Guanajuato más fuerte, preparado e innovador, donde las empresas cuenten con herramientas claras y actuales para crecer cumpliendo con la normatividad.

COFOCE fortalece a las empresas ante los cambios aduaneros

El curso Nueva Era Aduanera 2026 de COFOCE está dirigido a personal operativo, gerentes, dueños de empresas exportadoras, empresas con potencial exportador y emprendedores del estado de Guanajuato, y tiene como principal objetivo actualizar a las empresas ante la nueva Ley Aduanera.

Asimismo, se detalló que las y los participantes podrán tener varios beneficios como:

Comprender el nuevo entorno regulatorio

Ajustar oportunamente sus procesos operativos y de cumplimiento

Mitigar riesgos legales y fiscales

Fortalecer su posición frente a un escenario de comercio exterior cada vez más competitivo

Este curso cuenta con validez oficial, material digital y coffee continuo, con el propósito de que los participantes convivan en un ambiente de aprendizaje, networking y valor práctico para poner en marcha en sus entornos laborales.

COFOCE fortalece a las empresas exportadoras con capacitación aduanera rumbo a 2026 (Cortesía)

¿Cuándo y dónde es el curso “Nueva Era Aduanera 2026?

El curso de la COFOCE se llevará a cabo el día 27 de febrero de las 9:00 horas a las 14:00 horas en la SATEG, Puerto Interior, Silao, Guanajuato, y los y las interesadas podrán registrarse a través de: https://wechamber.mx/micrositio/694445c9e2aa09a6fcc6d6f6.

Finalmente, la COFOCE hizo una incitación a las empresas a asegurar su lugar y no perderse de esta oportunidad para enfrentar con éxito la nueva era aduanera, fortaleciendo su cumplimiento y reduciendo riesgos.

El gobierno de Guanajuato reafirma su compromiso de mantener las puertas abiertas para los productos hechos en el estado, fortaleciendo las capacidades exportadoras de micro, pequeñas y medianas empresas de la región.