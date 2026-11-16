El Gobierno de Guanajuato bajo la dirección de la gobernadora Libia Dennise García informó que el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes brindó 17 mil 514 asesorías y la defensa de 1,570 adolescentes de enero a octubre de 2026, como parte de los servicios especializados para personas de entre 12 y 18 años a quienes se les atribuye la intervención o comisión de un hecho señalado como delito.

La gobernadora Libia Dennise García destacó la importancia de este sistema, cuyo objetivo es garantizar los derechos de los adolescentes durante los procedimientos legales y contribuir a su reintegración social y familiar.

La mandataria señaló que el entorno familiar y social influye en las decisiones de las personas jóvenes, por lo que consideró importante acompañarlas y detectar posibles señales de alerta.

Guanajuato brinda asesoría y defensa jurídica gratuita a adolescentes; (cortesía)

Guanajuato ofrece defensa jurídica gratuita en sus 46 municipios

El secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona, explicó que la defensa jurídica para adolescentes es un servicio gratuito que tiene cobertura en los 46 municipios de Guanajuato y opera los 365 días del año. La atención se brinda a través de cinco oficinas regionales ubicadas en Celaya, Guanajuato, Irapuato, San Miguel de Allende y León.

El servicio también puede solicitarse fuera de un procedimiento judicial, por lo que madres, padres y familiares pueden acercarse para recibir orientación sobre el funcionamiento del sistema y los derechos de los adolescentes.

No necesario estar un proceso judicial, cualquier papá o mamá que tenga alguna duda de cómo opera el sistema y qué servicio se presta, puede acercarse. Y lo más importante es la finalidad del sistema que es la reinserción de ese joven, para que se pueda convertir en una persona de provecho. Jorge Daniel Jiménez, secretario de Gobierno

La Defensoría Pública Especializada ofrece asesoría presencial, telefónica y mediante un chat en línea. La dependencia fue creada jurídicamente mediante Decreto Gubernativo el 7 de septiembre de 2006.

Guanajuato brinda asesoría y defensa jurídica gratuita a adolescentes;

Sistema de justicia para adolescentes reporta más de 17 mil asesorías

Las cifras presentadas por el Gobierno estatal muestran que durante 2025 se brindaron 17 mil 257 asesorías y se defendió a 1,821 adolescentes.

En tanto, de enero a octubre de 2026, el sistema registró 17 mil 514 asesorías y la defensa de 1,570 personas adolescentes.

La defensora pública especializada en Justicia Penal para Adolescentes, Maricela Torres Salgado, explicó que el trabajo de la institución consiste en proteger los derechos humanos de quienes atraviesan un proceso penal.

Nuestra función es garantizar los derechos humanos del adolescente en todas las etapas del proceso penal, resguardamos esos derechos tomando en cuenta de que son personas que están en desarrollo. Maricela Torres, defensora pública especializada en Justicia Penal para Adolescentes

El sistema articula instituciones, autoridades y procedimientos especializados que intervienen desde la prevención e investigación de los hechos hasta el juzgamiento y la ejecución de las medidas de sanción.

Reinserción social y atención especializada para adolescentes

El Poder Judicial de Guanajuato, mediante sus órganos jurisdiccionales especializados, participa en la aplicación de una justicia diferenciada que considera los derechos humanos de adolescentes y víctimas, así como la reintegración social y familiar.

El juez de Impugnación para Adolescentes, Javier Gómez Cervantes, explicó que los órganos judiciales deben garantizar el respeto a los derechos fundamentales de ambas partes.

Por su parte, el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes, adscrito a la Dirección General de Reintegración Social para Adolescentes de la Secretaría de Seguridad y Paz, es responsable de ejecutar las medidas de internamiento preventivo y definitivo determinadas por las autoridades jurisdiccionales.

Su director general, Luis Felipe Razo, detalló que la atención se brinda tanto a quienes permanecen internados como a quienes cumplen medidas en el exterior.

El equipo especializado incluye profesionales de salud, psicología, criminología, pedagogía, cultura, deporte, área laboral, odontología, psiquiatría y trabajo social, además de guías técnicos.

El centro también cuenta con un espacio de atención a las adicciones reconocido como clínica por la Comisión Nacional contra las Adicciones en 2019. En 2025 obtuvo una ratificación por parte de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, con vigencia de tres años.

En materia educativa, ofrece servicios de alfabetización, primaria, secundaria, preparatoria y universidad para la población adolescente interna.

Libia Dennise llama a fortalecer la prevención desde las familias

La gobernadora señaló que, además de la atención jurídica y especializada, es necesario fortalecer la prevención de delitos en adolescentes mediante el acompañamiento familiar y la identificación de posibles señales de alerta.

Hay focos rojos que nos hacen sentir que nuestros hijos no están bien, el hecho de que lleguen con cosas y que no puedan explicar la procedencia. <b>Libia Denisse García, gobernadora de Guanajuato</b>

La gobernadora, Libia Dennise concluyó que las decisiones equivocadas no deben determinar el futuro de una persona adolescente y destacó la importancia de generar oportunidades para reflexionar, cambiar de rumbo y reintegrarse a la sociedad.