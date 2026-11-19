Grecia Quiroz señaló que será hasta diciembre cuando decida si buscará la gubernatura de Michoacán para las elecciones 2027; adelantó que habrá muchos candidatos.

Tenemos un mes todavía para tomar la última decisión, la última palabra. Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan

La alcaldesa de Uruapan dio respuesta a medios tras la publicación de la convocatoria para candidatos independientes del Instituto Electoral de Michoacán (IEM).

Al respecto, también señaló que habrá muchos candidatos bajo el Movimiento del Sombrero en distintos municipios así como en diputaciones locales y federales, por lo que se analizan los perfiles.

Grecia Quiroz apunta a diciembre para decidir si buscará la gubernatura de Michoacán en 2027

Grecia Quiroz dio a conocer que todavía tiene un mes para definir si buscará la gubernatura de Michoacán en las elecciones 2027.

La alcaldesa destacó a su vez que de participar en las elecciones 2027, sería para la gubernatura de Michoacán, plazo que vence el próximo diciembre, momento en que tomará la última decisión.

De acuerdo con la convocatoria de candidaturas independientes, Grecia Quiroz tendría que manifestar su intención entre el 24 de diciembre y hasta el 2 de enero.

Tras esto, Grecia Quiroz tendrá casi un mes, del 14 de enero al 12 de febrero, para obtener el respaldo ciudadano con el 2% de apoyo de la lista nominal como mínimo.

Asimismo, se deberán cumplir con los requisitos de la convocatoria, como acreditar su elegibilidad y concluir el proceso con su registro del 10 al 24 de marzo, una vez que reúna el apoyo.

Movimiento del Sombrero tendrá varios candidatos para las elecciones 2027

Grecia Quiroz también adelantó que el Movimiento del Sombrero tendrá varios candidatos independientes, perfiles que actualmente se siguen analizando y se darán a conocer en próximos días.

Añadió que el Movimiento del Sombrero sigue en conversaciones con ciudadanos para registrarse tanto a nivel municipal como para diputados locales y federales, cuya convocatoria fue la primera en publicarse.

La alcaldesa de Uruapan no señaló los procesos de otros estados; sin embargo, en Michoacán la manifestación de intención para dichos cargos se realizará del 3 al 12 de enero , de acuerdo con el IEM.