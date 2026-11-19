En Plaza Carso se registró un incendio en uno de sus restaurantes, Loma Linda, en sus ductos de extracción; Protección Civil y el Heroico Cuerpo de Bomberos de CDMX controlan el fuego.

De acuerdo con Protección Civil de la alcaldía Miguel Hidalgo, se atendió el incendio en Plaza Carso y continúan con los trabajos de mitigación, sin dar a conocer los motivos del siniestro.

Los Bomberos de CDMX señalaron en medios que acudieron a Plaza Carso junto al Museo Soumaya tras el reporte del incendio en Ampliación Granada. Hasta el momento, no reportan heridos.

Incendio en Plaza Carso: se registra columna de humo en restaurante Loma Linda

Alrededor de las 18:00 horas de este miércoles 18 de noviembre se registró un incendio en Plaza Carso, presuntamente por causa de un carbón en uno de sus ductos de ventilación.

Sin embargo, medios también señalan de manera preliminar que el incendio tuvo lugar en una máquina purificadora de agua del restaurante Loma Linda, sin que las autoridades confirmen el origen.

El incendio en Plaza Carso dejó una densa columna de humo en sus inmediaciones y del Museo Soumaya; sin embargo, se registra saldo blanco tras el siniestro.

Plaza Carso también habría sido evacuada, tanto en la terraza del restaurante Loma Linda como parte del inmueble para evitar una intoxicación por humo consecuencia del incendio.

Hasta el momento, Bomberos de CDMX no ha dado alguna actualización referente al incendio en Plaza Carso; medios señalan que el fuego ya estaría controlado.

Incendio en Plaza Carso: controlan fuego en uno de sus restaurantes (Luis Miguel Baraa)

El alcalde Mauricio Tabe no se ha pronunciado por los hechos, mientras que Plaza Carso o el grupo Loma Linda tampoco han señalado las medidas a seguir tras el incendio.