El municipio de Gómez Palacio, Durango, registró un crecimiento de 16.4 por ciento en su patrimonio municipal durante los primeros diez meses de 2026, al pasar de 2 mil 286 millones de pesos al cierre de 2025 a 2 mil 661 millones en octubre de este año, de acuerdo con el informe preliminar de gestión financiera aprobado por mayoría en Cabildo.

Durante la sesión ordinaria del 20 de noviembre, el síndico Juan González Díaz, presidente de la Comisión de Hacienda y Administración Pública, presentó los resultados financieros, entre los que también destacó que los ingresos captados alcanzaron el 82 por ciento de la meta anual y que se mantiene un ejercicio responsable del gasto.

Cabildo de Gómez Palacio aprueba inversión de 145 mdp para obra pública

Durante la misma sesión, los integrantes del Cabildo aprobaron por mayoría la cuarta modificación al Programa Anual de Obra Pública 2026, con recursos del Ramo 33 por 145 millones de pesos.

La inversión contempla trabajos de pavimentación, mejoramiento de vivienda, infraestructura de agua potable y alcantarillado, tanto en la zona urbana como en comunidades rurales. Dentro del monto se incluyen 44.3 millones de pesos correspondientes al adelanto del Fondo de Infraestructura Social (FAIS).

Sobre el ejercicio presupuestal, González Díaz informó que, de los 2 mil 396 millones de pesos del presupuesto modificado para 2026, ya se encuentran comprometidos 2 mil 202 millones. También señaló que los recursos destinados a obras en los pueblos originarios de San Pablo Chimalpa, San Lorenzo Acopilco y San Pedro Cuajimalpa se ejercerán antes de concluir el año.

En materia de financiamiento, el síndico precisó que el único crédito contratado corresponde a los 160 millones de pesos destinados al Plan Fluye, cuya capacidad de inversión se amplía a 570 millones mediante aportaciones de los gobiernos federal y estatal.

Asimismo, aclaró que no se dispuso del crédito preaprobado por 50 millones de pesos para gastos de cierre de año y que ya se cubrió la mitad del aguinaldo del personal municipal.

Betzabé Martínez llama a privilegiar el diálogo en el Cabildo

Durante la discusión de las modificaciones al programa de obra pública, algunos regidores solicitaron incorporar sus propuestas de infraestructura. Ante ello, el síndico explicó que las decisiones de las dependencias municipales se sustentan en criterios técnicos.

La presidenta municipal, Betzabé Martínez Arango, reiteró su disposición al diálogo y convocó a los integrantes del Cabildo a privilegiar las necesidades de la ciudadanía por encima de las diferencias políticas.

La alcaldesa destacó la importancia de mantener el trabajo coordinado entre los distintos integrantes del Ayuntamiento y puso como ejemplo el Plan Fluye, proyecto que reúne recursos de los gobiernos municipal, estatal y federal.

Con la aprobación del informe financiero de octubre y la modificación al Programa Anual de Obra Pública, el Ayuntamiento de Gómez Palacio dio cuenta del estado de las finanzas municipales y de los recursos previstos para continuar con proyectos de infraestructura durante 2026.