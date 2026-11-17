El Gobierno Municipal de Gómez Palacio por instrucciones de la alcaldesa Betzabé Martínez realizó un taller para elaborar el Plan Municipal de Educación Ambiental, con la participación de instituciones, empresarios, dependencias gubernamentales y representantes de distintos sectores de la sociedad.

La actividad se llevó a cabo en el Museo Interactivo Acertijo como parte de la construcción de una agenda ambiental que permita identificar los principales desafíos ecológicos del municipio y establecer acciones conjuntas para atenderlos.

El ejercicio fue impulsado por la presidenta municipal, Betzabé Martínez Arango, bajo una visión de corresponsabilidad y colaboración entre autoridades y ciudadanía.

Taller de educación ambiental en Gómez Palacio (cortesía )

¿Qué busca el Plan Municipal de Educación Ambiental?

La directora de Ecología y Protección al Ambiente, Ilse Segura Zarzosa, explicó que el objetivo del taller de educación ambiental es reunir conocimientos, experiencias y propuestas para detectar y priorizar las principales problemáticas ambientales de Gómez Palacio.

A partir de este diálogo se busca establecer una ruta de trabajo que responda a las necesidades del municipio y permita fortalecer la educación ambiental en Gómez Palacio.

Entre los participantes estuvieron representantes del sector salud, CANACINTRA, empresarios y dependencias municipales como Desarrollo Rural, Servicios Públicos y Atención Ciudadana. La participación de estos sectores permitirá integrar un diagnóstico desde diferentes perspectivas y responsabilidades.

Taller de educación ambiental en Gómez Palacio (cortesía )

Buscan fortalecer la cultura ambiental en Gómez Palacio

La directora de Ecología y Protección al Ambiente, Ilse Segura señaló que el resultado del encuentro será un plan de acciones con prioridades y líneas de trabajo para fortalecer la cultura ambiental, promover cambios de hábitos y generar mayor conciencia sobre el cuidado de los recursos naturales.

La funcionaria destacó que este esfuerzo responde a la visión de gobierno de la presidenta municipal, Betzabé Martínez Arango, quien impulsa la participación ciudadana y la coordinación entre los distintos sectores para atender los desafíos del municipio.

Taller de educación ambiental en Gómez Palacio (cortesía )

Con estas acciones, Gómez Palacio busca avanzar en la protección del medio ambiente mediante una responsabilidad compartida entre gobierno, instituciones, empresas y habitantes. La iniciativa plantea que cada sector asuma un papel activo en el cuidado del entorno y contribuya al desarrollo sustentable del municipio.