El Gobierno de Betzabé Martínez Arango, en coordinación con Nacional Financiera (NAFIN), ofrecerá capacitación gratuita a emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) de Gómez Palacio, Durango, como parte de una estrategia para fortalecer los negocios locales y ampliar sus oportunidades de crecimiento.

La primera actividad será el curso “Estrategias comerciales para el crecimiento empresarial”, programado para los días 26 y 27 de noviembre, de 09:30 a 11:30 horas, en el Salón Benito Juárez de la Presidencia Municipal.

Gómez Palacio ofrecerá capacitación empresarial con apoyo de NAFIN

La directora de Desarrollo Económico y Turismo, Gabriela Alejandra Márquez Alvarado, informó que esta actividad forma parte del Programa de Formación y Fortalecimiento Empresarial, diseñado para acercar herramientas especializadas a quienes ya cuentan con un negocio y a las personas interesadas en emprender.

Explicó que el programa tendrá una periodicidad mensual y contempla 10 jornadas de capacitación al año, con el acompañamiento de NAFIN y contenidos enfocados en distintas áreas de la actividad empresarial.

Entre los temas que se abordarán se encuentran el diseño de planes de negocio, finanzas, marco jurídico y fiscal, planeación estratégica, gestión de ventas, servicio al cliente, transformación digital y comercialización multicanal.

La funcionaria destacó que estas actividades buscan fortalecer las capacidades de los participantes para mejorar sus procesos, profesionalizar sus negocios y desarrollar proyectos con mayores posibilidades de competir en el mercado.

Betzabé Martínez busca fortalecer los negocios locales y el emprendimiento

Márquez Alvarado señaló que la capacitación forma parte de la estrategia de la presidenta municipal para impulsar una economía local más sólida, mediante el acceso a conocimientos y herramientas que ayuden a consolidar los proyectos productivos.

También subrayó que la vinculación entre instituciones es importante para construir un ecosistema empresarial con mayores oportunidades de desarrollo, por lo que el Gobierno Municipal continuará acercando programas y aliados estratégicos para respaldar a los emprendedores.

Con estas jornadas, la administración municipal busca contribuir a la permanencia, consolidación y crecimiento de las empresas de Gómez Palacio, así como fortalecer las capacidades de quienes desean iniciar un negocio.