El Gobierno de Betzabé Martínez llevó la plática “Diabetes y Salud Mental” a la empresa transportista CCN, en Gómez Palacio, donde operadores y personal recibieron información sobre prevención de esta enfermedad y participaron en pruebas para detectar niveles elevados de glucosa en sangre.

La actividad fue organizada por la Dirección de Salud municipal en el marco del Día Mundial de la Diabetes, con el propósito de promover la detección oportuna y fomentar hábitos que contribuyan al cuidado de la salud entre los trabajadores.

Gómez Palacio promueve detección oportuna de diabetes entre operadores transportistas

Luis Bañuelos Garza, titular de la Dirección de Salud de Gómez Palacio, informó que la visita respondió a la necesidad de acercar información y servicios preventivos a los centros de trabajo, debido a que en México más del 13 por ciento de la población mayor de 20 años vive con diabetes, de acuerdo con las estadísticas referidas por la dependencia.

El funcionario agradeció la disposición de la empresa CCN para realizar esta jornada y señaló que las largas horas en posición sedentaria y los horarios irregulares de alimentación pueden representar factores de riesgo para quienes trabajan en el sector transportista.

La charla generó interés y participación entre los asistentes, quienes recibieron orientación sobre la importancia de mantener un estilo de vida saludable, mejorar sus hábitos y atender situaciones como el estrés laboral y las tensiones de la vida cotidiana.

Betzabé Martínez impulsa detección de diabetes en empresa de Gómez Palacio (Cortesía )

Betzabé Martínez impulsa acciones de prevención y cuidado de la salud mental

Durante la plática también se abordaron temas relacionados con la detección temprana de la diabetes, el seguimiento médico, la orientación nutricional y los cambios de hábitos necesarios para prevenir o atender adecuadamente esta enfermedad.

Luis Bañuelos Garza destacó que el cuidado de la salud mental también forma parte de la prevención, por lo que se habló sobre la importancia de gestionar el estrés y mantener el bienestar emocional.

El titular de Salud municipal señaló que estas acciones responden al interés de la alcaldesa Betzabé Martínez por ampliar las actividades de prevención y contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de Gómez Palacio.

Asimismo, reconoció la colaboración de los centros de trabajo que permiten acercar información y servicios de detección a sus empleados.