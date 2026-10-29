La presidenta municipal de Gómez Palacios, Betzabé Martínez aseguró que la propuesta de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2027 no contempla la creación de nuevos impuestos ni incrementos a los existentes, y destacó que la prioridad de su gobierno es fortalecer los ingresos de las familias sin trasladarles mayores cargas tributarias.

En este presupuesto de ingresos no se va a incrementar ni un solo impuesto. Betzabé Martínez, presidenta municipal de Gómez Palacios

La presidenta municipal, Betzabé Martínez subrayó que la construcción del paquete económico se desarrolló mediante un ejercicio de apertura y diálogo plural, en el que se recibieron las propuestas de los integrantes de las distintas fracciones políticas representadas en el Cabildo.

Cada planteamiento del paquete económico fue analizado para valorar su incorporación al proyecto, privilegiando el interés público y las necesidades del municipio.

Proyecto de ingresos y egresos seguirá su proceso de aprobación

Como resultado de este proceso, la Comisión de Hacienda y Administración Pública aprobó el dictamen del proyecto de Ley de Ingresos y del Presupuesto Anual de Egresos para el ejercicio fiscal 2027, instrumentos fundamentales para establecer las fuentes del financiamiento del municipio y orientar la asignación de los recursos públicos.

El siguiente paso será presentar el dictamen ante el pleno del Cabildo para su análisis y votación. Una vez aprobado, el proyecto de Ley de Ingresos será remitido al Honorable Congreso del Estado para el trámite legislativo correspondiente.

Con esta propuesta, el Gobierno Municipal encabezado por Betzabé Martínez refrenda su compromiso con una política fiscal responsable, que concilie la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento con la protección de la economía familiar, la atención de las necesidades prioritarias y el ejercicio transparente de los recursos públicos.