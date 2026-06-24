El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, instruyó la atención inmediata de los daños ocasionados por las recientes lluvias en la región Altiplano, por lo que la Junta Estatal de Caminos (JEC) desplegó personal técnico para evaluar las afectaciones y restablecer la conectividad en diversas rutas carreteras.

Las precipitaciones registradas en los últimos días provocaron el incremento de arroyos, deslaves y daños en distintos tramos, situación que motivó la movilización de cuadrillas especializadas para realizar recorridos de inspección y determinar las acciones necesarias para garantizar la seguridad de las familias potosinas.

Por instrucción del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, personal de la Junta Estatal de Caminos realiza recorridos en municipios del Altiplano para evaluar daños. (cortesía)

Junta Estatal de Caminos evalúa daños y busca restablecer la conectividad regional

El titular de la Junta Estatal de Caminos (JEC), Francisco Reyes Novelo, informó que las labores forman parte de una estrategia de respuesta inmediata ante las contingencias derivadas de la temporada de lluvias.

Detalló que los recorridos se realizan en rutas como Los Chilares-San Bartolo, en el municipio de Villa de Guadalupe, así como en los caminos Los Chilares-Real de Maroma y Real de Maroma-Tahonas del Jordán, en Real de Catorce.

Durante las inspecciones se identificaron deslaves, acumulación de material y zonas que requieren trabajos de rastreo y rehabilitación para recuperar las condiciones de tránsito.

La Junta Estatal de Caminos indicó que el diagnóstico técnico permitirá coordinar acciones con los municipios involucrados para atender los puntos más afectados y reforzar la conectividad en la región Altiplano.

Estas labores contemplan la eliminación de riesgos para los usuarios, así como la rehabilitación de caminos que resultan fundamentales para la movilidad de las comunidades y las actividades productivas de la zona.

Por lo que el Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, ha impulsado una estrategia orientada a responder de manera oportuna ante fenómenos meteorológicos que impactan la infraestructura estatal.

Con estas acciones, el Gobierno de San Luis Potosí fortalece la atención preventiva y correctiva en la red carretera, priorizando la seguridad de la población y el mantenimiento de la conectividad en los municipios del Altiplano.

La intervención inmediata de la Junta Estatal de Caminos busca reducir riesgos, facilitar la movilidad de las familias y garantizar condiciones adecuadas de tránsito durante la temporada de lluvias.