Bajo la instrucción del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, el Gobierno de San Luis Potosí mantiene el operativo especial implementado desde el inicio de la Copa Mundial 2026, con el objetivo de garantizar la seguridad, la movilidad y una atención eficiente a visitantes y familias potosinos ante el incremento en la afluencia turística y el movimiento carretero generado por la justa deportiva.

Por su parte el secretario General de Gobierno de San Luis Potosí, J. Guadalupe Torres Sánchez, destacó que la ubicación estratégica de la entidad y la amplia oferta turística, principalmente en la Huasteca potosina, han proporcionado una importante llegada de visitantes y un flujo constante en las principales vías de comunicación del estado.

El Gobierno de San Luis Potosí mantiene un operativo especial de seguridad y movilidad durante la Copa Mundial 2026. (cortesía )

Gobierno de San Luis Potosí refuerza seguridad en carreteras y zonas turísticas

El secretario General de Gobierno de San Luis Potosí, J. Guadalupe Torres Sánchez, señaló que las autoridades estatales mantienen acciones coordinadas con la Guardia Nacional (GN) y la Guardia Civil Estatal (GCE) para reforzar la seguridad y mantener una circulación fluida en las carreteras, especialmente en la carretera 57, una de las más transitadas durante este periodo.

Estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, para brindar condiciones seguras tanto a turistas como a habitantes del estado durante las actividades relacionadas con la Copa Mundial 2026.

El Gobierno de San Luis Potosí mantiene un operativo especial de seguridad y movilidad durante la Copa Mundial 2026. (cortesía )

Actividad mundialista impulsa turismo y eventos masivos en San Luis Potosí

El ambiente futbolero también se ha reflejado en distintos municipios de la entidad, donde miles de personas han participado en las transmisiones públicas de los partidos mundialistas, entre ellas las realizadas en el Estadio Libertad Financiera, que han congregado a un importante número de asistentes.

El Gobierno de San Luis Potosí destacó que esta estrategia fortalece la capacidad del estado para atender eventos de gran convocatoria, impulsar el turismo en San Luis Potosí y generar beneficios económicos para las familias potosinas.