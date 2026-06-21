Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, encabeza una estrategia integral de seguridad que ha fortalecido la confianza de países como Alemania, Japón y Estados Unidos, los cuales han incrementado su participación mediante inversión de capital privado en sectores clave como la industria, el comercio y el turismo.

El mandatario estatal destacó que la entidad vive un momento histórico, resultado de las acciones del gobierno estatal en coordinación permanente entre la Guardia Civil Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y los 59 municipios, lo que ha generado condiciones idóneas para atraer inversión extranjera.

Ricardo Gallardo destaca crecimiento de inversión y seguridad en San Luis Potosí (Cortesía )

Ricardo Gallardo destaca cifras de seguridad

El mandatario estatal precisó que, de acuerdo con cifras del Gobierno de México, San Luis Potosí logró una disminución histórica del 81 por ciento en homicidios dolosos durante los primeros cinco meses de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025, convirtiéndose en la entidad con la mayor reducción de este delito a nivel nacional.

Agregó que el gobierno estatal cuenta con un portafolio de 43 proyectos de inversión que representan más de 707 millones de dólares y una proyección superior a los 5 mil 645 empleos directos, con la expectativa de alcanzar hasta mil millones de dólares en inversión durante 2026.

La confianza internacional también se refleja en el sector turístico, ya que el Gobierno de Estados Unidos ubicó a San Luis Potosí en nivel 2 de riesgo, una de las clasificaciones más favorables para los viajeros estadounidenses que visitan México.

Finalmente, Gallardo Cardona afirmó que continuará invirtiendo en seguridad, infraestructura, educación y desarrollo social en las cuatro regiones del estado, con el objetivo de seguir generando un clima de paz y confianza para las naciones aliadas en el desarrollo económico de San Luis Potosí.