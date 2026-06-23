Ricardo Gallardo Cardona impulsa nuevas oportunidades de crecimiento y competitividad para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), mediante alianzas estratégicas que fortalecen la presencia de los productores potosinos y abren nuevos mercados.

Muestra de ello es la alianza con Mercado Libre, que refuerza la presencia de productores locales en el comercio electrónico y amplía las oportunidades para emprendedores del estado.

San Luis Potosí impulsa la transformación digital de las MiPyMEs con “Orgullo Potosí”

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Mario García Valdez, señaló que la integración de la tienda oficial “Orgullo Potosí” al ecosistema digital de Mercado Libre representa un impulso importante para la economía local.

Esta estrategia no solo facilita el acceso a consumidores de todo el país, sino que también brinda nuevas alternativas de comercialización. Las y los interesados podrán incorporarse a la plataforma mediante capacitaciones impulsadas por la dependencia y el cumplimiento de los requisitos establecidos por la empresa.

MiPyMEs de San Luis Potosí se fortalecen con “Orgullo Potosí” en Mercado Libre. (Cortesía )

La colaboración contempla además un programa permanente de formación en ventas, logística, gestión fiscal y herramientas digitales, con el objetivo de fortalecer las capacidades empresariales de las y los participantes.

Con esta estrategia, el gobierno estatal impulsa la modernización de los negocios locales, combinando tradición, talento e innovación para generar mayores oportunidades de desarrollo económico.