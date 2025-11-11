El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), dio a conocer que se ha terminado la construcción de 137.08 kilómetros de Caminos Artesanales en 11 estados, como parte del compromiso federal de mejorar la conectividad con zonas rurales e indígenas.

De acuerdo con lo programado, durante este año se construirán 135 caminos artesanales que sumarán un total de 431.57 kilómetros en beneficio de más de 136 mil habitantes de:

Colima

Chiapas

Durango

Guerrero

Jalisco

Nayarit

Oaxaca

Puebla

Sonora

Veracruz

Zacatecas

Gobierno de México se compromete a construir 294 kilómetros más

Hasta el mes de octubre, se han construido 137.08 kilómetros y están en proceso 294.49 kilómetros adicionales, con el fin de alcanzar la meta anual.

Gobierno de México avanza en la meta de construir más de 2 mil km de Caminos Artesanales (Cortesía)

La inversión en lo que va del año asciende a mil 674.7 millones de pesos, de los 15 mil 500 millones de pesos previstos durante el presente sexenio para este programa.

La SIT junto con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) ha firmado 160 acuerdos con comunidades indígenas y rurales para realizar las obras y mejorar la accesibilidad, impulsar la economía local y fortalecer el acceso a servicios básicos.

Caminos Artesanales son hechos por mexicanos

Los Caminos Artesanales consisten en la rehabilitación de terracerías y pavimentación con roderas de concreto hidráulico, empleando mano local de mujeres y hombres de las comunidades, lo que genera empleo e ingresos directos.

En Guerrero, se construyen 83 caminos en 26 municipios, con una inversión de 933 millones de pesos para 143 kilómetros.

Gobierno de México avanza en la meta de construir más de 2 mil km de Caminos Artesanales (Cortesía)

En Oaxaca, se desarrollan 16 caminos de 77 kilómetros, con una inversión de 510 millones de pesos.

Asimismo, se realizan las siguientes obras:

Durango: 7 caminos

Chiapas: 6 caminos

Nayarit: 5 caminos

Sonora: 5 caminos

Jalisco: 5 caminos

Veracruz: 2 caminos

Puebla: 2 caminos

Colima: 2 caminos

Zacatecas: 2 caminos

Durante toda la administración se tiene como meta construir un total de dos mil 107 kilómetros de Caminos Artesanales.

Gobierno de México avanza en la meta de construir más de 2 mil km de Caminos Artesanales (Cortesía)

Estas obras, además de facilitar el acceso a servicios básicos como salud, comercio y educación, fortalecen la identidad y participación comunitaria; reafirmando el compromiso del Gobierno de México con la justicia social, el desarrollo regional y la conectividad vial.