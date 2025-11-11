Gracias a las estrategias impulsadas por el gobierno de Guerrero, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), dio a conocer que la entidad presentó una baja del 23% en homicidios dolosos entre enero y octubre del 2025.

Guerrero refuerza seguridad

Marcela Figueroa Franco, titular del SESNSP, señaló que estos resultados son gracias al trabajo coordinado entre las autoridades estatales y federales.

Guerrero se consolida como una de las entidades con mayor avance en la reducción en delitos de alto impacto (Cortesía)

Por su parte, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, dio a conocer que las autoridades en Guerrero ha hecho detenciones importantes como el arresto del autor material del homicidio del párroco Bertoldo Pantaleón Estrada, en Eduardo Neri, y la de Antonio “N”, líder de una célula criminal.

Asimismo, se detalló que el estado cuenta con una estrategia nacional contra la extorsión, la cual ha tenido resultados positivos como la detención de 470 personas en 22 entidades.

Finalmente, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, señaló los resultados del Tianguis del Bienestar, el cual entrega artículos de primera necesidad, que han sido decomisados de la delincuencia, y ha beneficiado a más de 57 mil familias en Guerrero.

Con estas acciones, el gobierno de Guerrero refuerza su estrategia de seguridad basada en la coordinación, justicia y atención, para garantizar el bienestar de sus ciudadanos y ciudadanas.