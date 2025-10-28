Las obras del Segundo Piso de la Cuarta Transformación no paran, y es que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezada por Jesús Esteva Medina, anunció la conclusión de la carretera San Ignacio–Tayoltita.

Durango y Sinaloa más conectados

Este proyecto tiene el objetivo de impulsar la actividad económica de Durango y Sinaloa, además, beneficiará a más de 11 mil habitantes de ambos estados, pues impulsará el turismo nacional.

Con una inversión de 3 mil 170 millones de pesos, la carretera cuenta con:

Dos carriles (uno por sentido) a lo largo de 96 kilómetros

14 puentes

Tres viaductos

Un túnel “El Duranguense” de 515 metros.

Carretera San Ignacio–Tayoltita beneficiará a más de 11 habitantes al reducir 10 horas los tiempos de traslado (Cortesía )

La construcción de la carretera comenzó en el 2019 y generó la creación de más de 24 mil empleos directos e indirectos.

Entre los beneficios que trae la carretera, es que reduce 10 horas el tiempo de la cabecera municipal de San Ignacio en Sinaloa, al poblado de Tayoltita en Durango, lo que ayudará al transporte de bienes y productos agrícolas, ganaderos y mineros.

Asimismo, mejora la comunicación y fortalece el desarrollo económico de San Juan, Vado Hondo, Tepehuajes, Tenchoquelite, Los Brasiles y El Limoncito en el estado de Sinaloa, y de Tayoltita en el estado de Durango.

Sin duda, la carretera San Ignacio–Tayoltita se consolida como uno de los proyectos principales del Plan Nacional de Infraestructura 2025-2030, para generar mayor seguridad y conectividad regional.