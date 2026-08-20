En Paraíso, Tabasco, la llamada Operación Enjambre dejó al menos seis funcionarios detenidos y a un alcalde prófugo durante la tarde del miércoles 19 de agosto de 2026.

Aunque no se han revelado las causas, medios locales informaron que la detención de funcionarios ocurrió tras la aprehensión de Edison García Wilson, director de Obras Públicas.

De forma preliminar, se presume que investigaciones podrían estar vinculadas al presunto uso indebido de recursos federales del Ramo 33, así como a posibles delitos de enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad.

Operación Enjambre en Paraíso deja funcionarios detenidos y al alcalde prófugo (Especial)

¿Quiénes fueron los detenidos por la Operación Enjambre en Paraíso?

Como parte del operativo, se informó que alrededor de diez inmuebles fueron cateados por la Fiscalía General de la República (FGR) en el municipio de Paraíso, Tabasco.

Una de las propiedades atribuidas al alcalde municipal, ubicada en la esquina de las calles Hacia La Barra y Callejón número 4, quedó asegurada por las autoridades federales y permanece vacía.

Mientras tanto, un segundo operativo se llevó a cabo en el parque Central de Paraíso, donde oficiales rodearon la plaza y arrestaron al menos cinco personas, entre ellas:

Demetrio Velázquez Castellanos, director de Administración

Ernesto “N”, chofer del alcalde

Empleado de bodega

Dos personas más cuya identidad no ha sido confirmada

Operación Enjambre en Paraíso deja funcionarios detenidos y al alcalde prófugo (Especial)

Operación Enjambre en Tabasco sería por enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad

Hasta el momento, la FGR y la Fiscalía General del Estado de Tabasco han confirmado el operativo y las detenciones, pero todavía no han informado oficialmente los delitos específicos que se les imputan.

No obstante, medios locales sugieren que las investigaciones responderían al presunto uso indebido de recursos federales del Ramo 33, además de delitos de enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad.