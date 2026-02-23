El empresario potosino Gerardo Sánchez Zumaya consolida un modelo agroindustrial en San Luis Potosí basado en innovación tecnológica, lo que le ha permitido incrementar la productividad de berries y posicionar su producción en mercados internacionales como Japón, Canadá y Estados Unidos.

Gerardo Sánchez Zumaya consolida modelo agroindustrial con tecnología de precisión

Originario de Tanquián de Escobedo, Sánchez Zumaya inició su incursión en la agricultura en 2015. Desde entonces incorporó herramientas de telemetría para supervisar variables como temperatura y humedad en sus cultivos, optimizando así los procesos de producción.

Gracias a esta estrategia, el rendimiento por planta pasó de 1.2 kilogramos a 4.1 kilogramos, además de mejorar el control de azúcares y prolongar la vida útil del fruto, factores clave para su exportación.

A sus 36 años, opera uno de los invernaderos más grandes del país dedicados a la producción de berries y zarzas. Ha señalado que, ante escenarios como la escasez alimentaria vinculada al cambio climático, la agroindustria representa una alternativa de crecimiento sostenido y generación de valor agregado.

Su trayectoria empresarial comenzó como trabajador en una compañía trasnacional. Posteriormente emprendió con una comercializadora de sulfato de bario, mineral utilizado en la perforación de pozos petroleros. Tras enfrentar obstáculos derivados de su edad, logró consolidar el negocio y reinvirtió utilidades durante seis años para expandir operaciones.

Hace cinco años decidió diversificar inversiones y actualmente se desempeña como CEO de Petrogesa, empresa que presta servicios a Petróleos Mexicanos y a compañías privadas del sector energético. También ha incursionado en la construcción de vivienda en Estados Unidos y en el desarrollo de aplicaciones tecnológicas.

Paralelamente, encabeza proyectos empresariales en los sectores de hidrocarburos, construcción y tecnología, que generan empleo para hasta 5 mil personas en la entidad.

Gerardo Sánchez Zumaya mantiene innovación y fortalecimiento económico en San Luis Potosí

Entre sus proyectos recientes destacan la fabricación de bloques de construcción a partir de PET reciclado y la implementación de sistemas de telemetría para válvulas de gas, iniciativas alineadas con tendencias de nearshoring y sustentabilidad en industrias como la automotriz y la médica.

El empresario ha subrayado la necesidad de fortalecer a las pequeñas y medianas empresas, así como de impulsar el talento local entre ingenieros y profesionales especializados, con el objetivo de consolidar a San Luis Potosí como un hub industrial competitivo frente a ciudades como Monterrey y Guadalajara.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico estatal, en los últimos tres años la entidad ha captado cerca de 8 mil 500 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa, favorecida por su ubicación estratégica entre el norte y el centro del país.

En el ámbito político, Sánchez Zumaya milita en Morena y figura entre los perfiles rumbo a la gubernatura de San Luis Potosí en 2027. Según sondeos internos y encuestas nacionales, se ubica entre las preferencias para competir por el partido que dirige Luisa María Alcalde.