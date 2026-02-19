La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que el Ayuntamiento de San Luis Potosí ejerció correctamente el 100% de los recursos federales revisados en la Cuenta Pública 2024, sin registrar observaciones ni irregularidades en el manejo del gasto federalizado.

De acuerdo con el Informe Individual de la Fiscalización Superior correspondiente a la auditoría número 1702, revisó un monto total de 77 millones 615 mil 100 pesos, equivalente al total del universo seleccionado; estos recursos corresponden principalmente a Participaciones Federales 2024.

ASF avala manejo de recursos federales en San Luis Potosí Capital

El órgano fiscalizador federal emitió seis resultados derivados de la revisión; en todos los casos concluyó que no se detectaron irregularidades, por lo que el municipio realizó una gestión adecuada de los recursos públicos, conforme a la normatividad vigente.

Asimismo, la auditoría incluyó recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).

Más de 77.6 millones de pesos fueron ejercidos conforme a la ley en SLP (cortesía)

Estos dos fueron destinados a obras de pavimentación, rehabilitación de vialidades, infraestructura peatonal y adquisición de uniformes, procesos que se adjudicaron bajo los lineamientos establecidos por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Adquisiciones del Estado.

Por otra parte, el dictamen sin observaciones representa un respaldo institucional al manejo financiero del Ayuntamiento, al tratarse del máximo órgano de fiscalización del país. La ASF verificó tanto la correcta aplicación del gasto como el cumplimiento de los procesos administrativos y legales en la ejecución de los recursos.

Con este resultado, San Luis Potosí Capital se posiciona como uno de los municipios con mayor transparencia en el uso del gasto federalizado durante el ejercicio 2024, fortaleciendo su imagen como administración responsable en materia financiera y de rendición de cuentas.

La ausencia de observaciones en la Cuenta Pública 2024 refuerza la confianza en la gestión municipal y consolida el compromiso con la legalidad, la eficiencia presupuestal y el uso transparente de los recursos públicos.