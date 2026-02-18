San Luis Potosí se ha consolidado como motor industrial del país; gracias a las estrategias del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el estado mantiene un portafolio de 43 proyectos con una inversión de 707.2 millones de dólares y una generación de 5 mil 645 empleos directos.

Ricardo Gallardo Cardona impulsa cartera de inversión histórica

El titular de la Sedeco, Jesús Salvador González Martínez, señaló que la Secretaría de Desarrollo Económico mantiene un acompañamiento institucional a las iniciativas nacionales e internacionales que fortalezcan la actividad productiva y que reflejan la confianza empresarial.

SLP proyecta mil millones de dólares en inversión para 2026 (cortesía)

Asimismo, destacó que los proyectos se centran en sectores estratégicos como manufactura, automotriz, autopartes, electrodomésticos, energía, logística, construcción e infraestructura industrial, además de servicios.

Por otra parte, dio a conocer que las principales inversiones provienen de China, Alemania, Italia, Corea del Sur, España, Estados Unidos y México, lo que diversifica la base económica de San Luis Potosí.

SLP proyecta mil millones de dólares en inversión para 2026 (cortesía)

Si la entidad continúa impulsando la inversión, San Luis Potosí podría detonar hasta mil millones de dólares durante el 2026, lo que se traduce en empleo, competitividad y crecimiento sostenido, consolidando su papel como motor industrial del país.