Desde Francia, en el marco del Día Mundial de las Ciudades 2025, la Unesco otorgó a San Luis Potosí el nombramiento como Ciudad Creativa, en reconocimiento a su compromiso con la literatura, la lectura y la promoción cultural.

El anuncio se dio desde la sede de la Unesco, donde se confirmó que la capital potosina se une a otras 58 urbes del mundo que integran la Red de Ciudades Creativas.

San Luis Potosí se consolida como un referente en literatura

Con este nuevo reconocimiento, San Luis Potosí se convierte en la única Ciudad Creativa de México en el ámbito de la literatura, y en la primera urbe del país en obtener los tres títulos más importantes de la organización:

Ciudad Patrimonio

Ciudad del Aprendizaje

Ciudad Creativa

Ante el reconocimiento, el Ayuntamiento de San Luis Potosí, encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, impulsó la candidatura ante la Unesco como parte de su estrategia de promoción cultural y educativa.

San Luis Potosí se convirtió en la única ciudad de México en ser Ciudad Creativa (Cortesía)

Entre los proyectos que respaldaron este logro destacan las presentaciones semanales de libros en espacios públicos, el Festival Internacional de Letras en San Luis, y el Premio Municipal de Literatura, además de programas permanentes para fomentar la lectura y la creación artística.

Por su parte, la Directora General de la Unesco, Audrey Azoulay, celebró la designación y subrayó la importancia del arte como motor de cohesión social.

“El nombramiento de Ciudades Creativas es una prueba de que la cultura y la creatividad son compatibles con el desarrollo. Damos la bienvenida a las 58 ciudades que se han destacado por fomentar y respaldar proyectos e iniciativas que promueven la cohesión social” Audrey Azoulay, Directora General de la Unesco

Con este nuevo nombramiento, San Luis Capital reafirma su liderazgo cultural y su compromiso con el desarrollo sostenible mediante la educación y las artes.