Con el objetivo de fortalecer la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscal General, Ernestina Godoy, designó nuevos titulares para las fiscalías federales de Colima y Zacatecas.

Los nuevos titulares son:

Susana Aletxa Macías Medina, en el estado de Colima

Daniel Valdés Vera, en el estado de Zacatecas

Nuevos titulares en Colima y Zacatecas (Especial)

Cambios en fiscalías buscan dar mejores resultados en procuración de justicia

Estos cambios en fiscalías, encabezados por Ernestina Godoy, buscarán brindar mejores resultados en materia de procuración de justicia y reforzar la coordinación entre autoridades estatales y municipales.

Otro de sus objetivos será combatir la corrupción y abatir la impunidad, destacando que los nuevos fiscales están adscritos a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) de la FGR.

¿Quién es Susana Aletxa Macías Medina, nueva fiscal federal de Colima?

Susana Aletxa Macías Medina, la nueva fiscal federal de Colima, es una licenciada en derecho por la Universidad de Guadalajara y maestra en Criminología por la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Su experiencia profesional incluye:

Procuración de justicia a nivel estatal desde 2006

Cargos en la extinta PGR

Susana Aletxa Macías Medina, nueva fiscal federal de Colima (Especial)

¿Quién es Daniel Valdés Vera, nuevo fiscal de Zacatecas?

En el caso de Zacatecas, la fiscal Ernestina Godoy designó a Daniel Valdés Vera, licenciado en derecho por la Universidad del Estado de México y maestro en Derecho Procesal Penal por la Universidad de Sonora.

Su experiencia se basa en:

Catedrático de la Universidad del Estado de México

Cargos en la Fiscalía Federal en el estado de Sonora