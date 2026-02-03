Tras 27 años de trabajo constante, la Fundación Misión de Doña Margarita se ha posicionado como una de las plataformas más sólidas y reconocidas de empoderamiento económico para mujeres, gracias al impulso de Grupo RICA Coca-Cola.

La Fundación Misión de Doña Margarita comenzó en 1999, donde tres mujeres daban pláticas de autoestima en Pachuca una vez a la semana; y es que ahora, la fundación presentó una nueva etapa: una evolución que va del desarrollo humano básico a la incubación de negocios.

Grupo RICA y Fundación MDM fortalecen el empoderamiento integral de las mujeres

La Fundación MDM fue creada por la Sra. Margarita Rivera, con la filosofía de que el bienestar de una comunidad comienza por el fortalecimiento de la mujer. Sin embargo, no fue hasta el 2015 cuando la visión creció y expandió el acceso a mujeres de toda la comunidad, no solo para colaboradoras de Grupo RICA.

Con la nueva era del internet, en el 2020, la Fundación Misión de Doña Margarita traspasó fronteras y llegó a 27 estados de la República y a otros países.

Nancy Leo Porraz, Directora de Sostenibilidad y Fundación de Grupo Rica, explicó que la Fundación Misión Doña Margarita utiliza un modelo que abarca la capacitación manual con talleres de artesanías con PET, cosmética natural, alimentos, así como la capacitación administrativa y financiera.

Actualmente, se ha beneficiado a 39 mil mujeres, tan solo, durante el 2025, se impartieron 163 cursos, de los cuales el 74% fueron presenciales y el 26% virtuales. Asimismo, más de mil 500 personas participaron durante las conferencias del 2025.

Por otra parte, con el Club de la Experiencia, creado en el 2009, se ha fomentado la construcción de un envejecimiento activo y saludable, con una estancia para adultos mayores que reúne actividades recreativas, juegos de destreza mental y dinámicas de memoria.

¿Cómo ser parte de Fundación Misión Doña Margarita?

Si tú quieres formar parte del alumnado de la Fundación Misión de Doña Margarita, puedes unirte a talleres de estilismo, repostería, cocina internacional y más. Asimismo, las mujeres que ya tienen un negocio pueden acercarse para recibir asesoría técnica, diseño de marca y estrategias de mercado.

Por otra parte, la Fundación MDM hizo un llamado a donar, pidiendo que los benefactores tengan una visión humanista, pues con su aportación, más mujeres podrán salir de un estado de vulnerabilidad, por lo que se aceptan donaciones de especie de equipo técnico y materiales esenciales para el desarrollo de los talleres.

Con esta iniciativa, la Fundación Misión de Doña Margarita reafirma su compromiso de seguir impulsando el bienestar de las mujeres a lo largo del país, con capacitaciones para que logren una autonomía económica que mejore su calidad de vida.