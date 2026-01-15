Coca-Cola FEMSA México obtuvo por tercer año consecutivo la certificación Top Employers 2026, consolidando su liderazgo en cultura organizacional, el fortalecimiento de sus procesos de gestión de talento y su enfoque en el bienestar integral de sus colaboradores.

Este resultado permitió que la compañía se posicionara como el único embotellador del Sistema Coca-Cola en alcanzar el reconocimiento Top Employers Latin America 2026, además de obtener la certificación en México, Colombia, Brasil y Guatemala.

Coca-Cola FEMSA México mejora su desempeño en evaluación Top Employers

Durante la evaluación correspondiente a la operación mexicana, Coca-Cola FEMSA registró una mejora de nueve puntos frente a 2025, al pasar de un puntaje de 68.8 en 2024 a 77.77 en 2025, reflejando un avance relevante en la madurez de sus procesos, especialmente en Estrategia de Talento, Aprendizaje y Desarrollo.

Este desempeño se alinea con la visión de la compañía de impulsar el crecimiento integral de sus colaboradores mediante entornos diversos, flexibles y colaborativos, que fomentan una mentalidad de crecimiento, el liderazgo y el equilibrio entre la vida personal y profesional.

Top Employers 2026 reconoce a Coca-Cola FEMSA México por su gestión de talento. (Cortesía)

La empresa también prioriza la salud física y psicológica de su equipo de trabajo, a través de chequeos preventivos, políticas de cero tolerancia al acoso, sistemas de denuncia anónima y programas enfocados en el bienestar emocional y la seguridad laboral.

Renovar esta certificación por tercer año consecutivo confirma que en México estamos avanzando en la dirección correcta. Hemos fortalecido nuestros procesos de gestión de talento con una visión integral que pone a las personas al centro, impulsa su desarrollo y les da espacios reales para crecer, expresarse y construir carrera dentro de la compañía, apuntalando el crecimiento del negocio con productividad, creatividad y compromiso profesional. Amalia Pruneda, Directora de Recursos Humanos de Coca-Cola FEMSA México

Coca-Cola FEMSA refuerza políticas de diversidad e inclusión

El reconocimiento también refleja el trabajo sostenido de la operación mexicana en materia de capacitación, diversidad e inclusión, desarrollo de carrera y participación activa de los colaboradores, incluyendo un sólido programa de voluntariado que refuerza el sentido de propósito y pertenencia.

A nivel regional, Coca-Cola FEMSA obtuvo la certificación Top Employers en Colombia por tercer año consecutivo y logró por primera vez este distintivo en Brasil y Guatemala, países que alcanzaron calificaciones superiores al 90% en dimensiones clave como Ética y Valores, Desempeño y Diversidad e Inclusión.

Ser el primer embotellador del Sistema Coca-Cola en obtener la certificación Top Employers™ Latin America es reflejo del compromiso de nuestros más de 93 mil colaboradores. Este reconocimiento nos impulsa a seguir elevando nuestros estándares y a construir entornos donde el talento pueda desarrollarse plenamente. Antonio Díaz-Caneja, Director de Recursos Humanos de Coca-Cola FEMSA

Top Employers Institute es una autoridad global que certifica a las organizaciones con las mejores prácticas en gestión de personas, evaluando procesos de Recursos Humanos vinculados con la estrategia del negocio, la sostenibilidad y la experiencia del colaborador a lo largo de todo su ciclo dentro de la organización.