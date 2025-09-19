Amaury Vergara mantiene vigentes los grandes sueños de su padre, Jorge Vergara, y uno de ellos es Educare, que celebra 30 años de trabajo.

Rodeado de consejeros, docentes fundadores, alumnos, egresados y familias que forman parte de Educare, Amaury Vergara celebró 30 años del modelo pedagógico reconocido a nivel internacional.

Educare, el sueño cumplido de Jorge Vergara

Con más de mil estudiantes graduados en sus aulas, Educare, el sueño cumplido de Jorge Vergara, se consolida como una opción distinta en el panorama pedagógico, con Amaury Vergara como continuador del proyecto.

Amaury Vergara, el presidente de Grupo Omnilife Chivas, destacó la importancia del 30 aniversario de Ecudare y el valor de lo construido en tres décadas.

“Hoy, al celebrar el 30 aniversario de Educare, honramos la visión de mis padres: la de crear una escuela diferente y extraordinaria, no solo en México, sino en el mundo”, compartió Amaury Vergara.

Orgulloso, el heredero del sueño de Jorge Vergara agregó: “Su sueño era un lugar donde cada niño fuera feliz, donde sus diferencias y talentos únicos fueran respetados, y donde todos comprendieran que son seres valiosos”.

Ecudare, un modelo reconocido a nivel mundial

Educare es el sueño de Jorge Vergara, que Amaury Vergara, también dueño del Club Deportivo Guadalajara, mantiene vigente.

Educare ha sido distinguido con certificaciones y reconocimientos que reflejan su compromiso con la excelencia.

“En Educare, el éxito no se mide con números o competencia. Creemos que el verdadero éxito se alcanza a través de una educación que despierte la conciencia, construya un mundo más humano”, valoró Amaury Vergara.

Estos son algunos de los reconocimientos ganados por Educare:

Reconocida por Best Place to Learn como uno de los mejores lugares para aprender en 40 países del mundo.

Apple Distinguished School, reconocimiento que avala el uso pedagógico de la tecnología para potenciar el aprendizaje y la creatividad de los estudiantes.

Única escuela en Jalisco asociada a la Red de Escuelas Asociadas de la UNESCO (RedPEA), abarcando desde preescolar hasta preparatoria.

Primera institución en América Latina certificada para implementar la metodología de emprendimiento de Babson College en Wellesley, Massachusetts.

Reconocida por la Fundación en Movimiento como promotora de una Cultura de Paz y Sana Convivencia.

Certificada como institución ejemplo de sostenibilidad.

Declarada como Espacio Cardioprotegido por el SAMU (Sistema de Atención Médica de Urgencias).

Lo que viene para Educare después de cumplir 30 años de trabajo

Con la motivación de celebrar 30 años de labor, Educare, bajo el mando de Amaury Vergara, inicia una nueva etapa con la convicción de ser más que una escuela, un movimiento para mentes libres y espíritus creativos.

Así, en el marco de la celebración se anunció la construcción del nuevo edificio ARTECH: Arte y Tecnología, concebido como un espacio de vanguardia que potenciará la creatividad, el talento y el desarrollo artístico de los estudiantes.

Este proyecto contará con una inversión de 60 millones de pesos y será diseñado por la reconocida arquitecta mexicana Tatiana Bilbao.

Educare reafirma su misión de formar generaciones que transformen positivamente su entorno.