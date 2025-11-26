El legado de Jorge Vergara perdura en un recinto donde la tecnología y el arte contemporáneo se reúnen. El Museo JOVEM fue inaugurado este 25 de noviembre en el Estadio Akron, casa de Chivas.

El Museo JOVEM es un proyecto que se escribió desde el 2021 y que después de años de esfuerzo hoy se consolida para convertirse en un punto de encuentro cultural en la ciudad de Guadalajara.

Benefactores, colaboradores, artistas, empresarios, familiares, aliados y amigos, hicieron posible que hoy el Museo JOVEM sea una realidad.

Jorge Vergara tenía el deseo ardiente de impulsar a quienes creen en el arte, la cultura y los sueños compartidos, hoy sus sueños se ven materializados en un novedoso museo.

¿Qué es el Museo JOVEM, innovador recinto en homenaje a Jorge Vergara?

El Museo JOVEM es un espacio único ubicado dentro del Estadio Akron que reúne arte contemporáneo, tecnología inmersiva y la memoria viva de Jorge Vergara.

El Museo JOVEM nació con el respaldo de Grupo OMNILIFE y la conciencia de impulsar el arte y la cultura.

Con la vocación de expandir las fronteras del museo tradicional, ofreciendo experiencias que cruzan memoria, creatividad y tecnología. Su apertura representa el primer paso de un proyecto en constante evolución que busca dialogar con la comunidad y activar nuevas conversaciones sobre el arte y los nuevos medios. Este espacio representa la visión de Jorge Vergara: el deseo ardiente de impulsar a quienes creen en el arte, la cultura y los sueños compartidos.

MUSEO JOVEM (Cortesía )

“Memoria Viva: Luz y sueños que transforman”, la primera exhibición del Museo JOVEM

En la apertura del Museo JOVEM se llevó a cabo la exhibición inaugural Memoria Viva: Luz y sueños que transforman. La idea detrás de la proyección fue explorar la luz como símbolo de transformación personal y colectiva.

La exhibición estuvo inspirada en Jorge Vergara, quien invita al público a reconocerse como un prisma capaz de generar cambio a través de instalaciones lumínicas, piezas interactivas y experiencias audiovisuales que conectan innovación y emoción.