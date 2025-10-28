La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) informó de un operativo que realizó en Culiacán, Sinaloa llevando a la detención de tres personas con armamento y vehículos asegurados.
En una colaboración en conjunto y bajo la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, se logró la detención de las tres personas bajo apego del Estado de derecho y respetando sus derechos humanos.
Tres detenidos con armas y vehículos en Culiacán por la Sedena
La Sedena dio a conocer que en un operativo realizando patrullajes de vigilancia y “reconocimientos terrestres” en el municipio de Culiacán, Sinaloa, se logró la detención de tres hombres.
Los hechos sucedieron en las inmediaciones de la Sindicatura de Jesús María asegurando:
- 6 armas largas
- Una ametralladora
- Dos aditamentos lanzagranadas
- 58 cargadores
- 1,800 cartuchos
- Equipo táctica
- 7 vehículos
El operativo se realizó a través de las comandancias de la región III Militar y 9/a Zona Militar, así como el Ejército Mexicano junto con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.
Por otra parte, se informó que los hechos se llevaron a cabo el 26 de octubre y estos se realizaron en apego al Estado de derecho y con respeto a sus derechos humanos.
Las detenciones realizadas aún están en investigación por lo que se desconoce la forma de operar de las tres personas detenidas en Culiacán, Sinaloa.