La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) informó de un operativo que realizó en Culiacán, Sinaloa llevando a la detención de tres personas con armamento y vehículos asegurados.

En una colaboración en conjunto y bajo la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, se logró la detención de las tres personas bajo apego del Estado de derecho y respetando sus derechos humanos.

Tres detenidos con armas y vehículos en Culiacán por la Sedena

La Sedena dio a conocer que en un operativo realizando patrullajes de vigilancia y “reconocimientos terrestres” en el municipio de Culiacán, Sinaloa, se logró la detención de tres hombres.

Los hechos sucedieron en las inmediaciones de la Sindicatura de Jesús María asegurando:

6 armas largas

Una ametralladora

Dos aditamentos lanzagranadas

58 cargadores

1,800 cartuchos

Equipo táctica

7 vehículos

El operativo se realizó a través de las comandancias de la región III Militar y 9/a Zona Militar, así como el Ejército Mexicano junto con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

Ejército en Culiacán, Sinaloa. (José Betanzos Zarate/Cuartoscuro / José Betanzos Zárate )

Por otra parte, se informó que los hechos se llevaron a cabo el 26 de octubre y estos se realizaron en apego al Estado de derecho y con respeto a sus derechos humanos.

Las detenciones realizadas aún están en investigación por lo que se desconoce la forma de operar de las tres personas detenidas en Culiacán, Sinaloa.