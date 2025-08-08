Fonacot firmó acuerdos con el Colegio de Licenciados en Contaduría Pública de Jalisco y COPARMEX Colima, para apoyar a más trabajadores con financiamiento accesible.

Este puede utilizarse en cualquier necesidad personal o familiar, aclaró.

Crédito Fonacot, accesible y seguro

El Coordinador General Comercial, Salvador Gazca Herrera, destacó que el crédito Fonacot es el más barato del mercado, seguro y fácil de obtener.

Ello, con pagos adaptados a las capacidades de los trabajadores, además de que se han simplificado trámites y flexibilizado requisitos para facilitar su acceso.

Fonacot amplía difusión de su crédito más barato del mercado
Crédito Fonacot es de uso flexible y temporada escolar

El crédito Fonacot se deposita directamente en la cuenta bancaria del acreditado y puede usarse para diversos gastos, incluyendo colegiaturas y útiles escolares.

Fonacot cuenta con más de 100 sucursales en el país para atender a los interesados, quienes deben agendar cita y presentar la documentación requerida.

Para dudas, Fonacot pone a disposición el portal www.fonacot.gob.mx y el teléfono 55 88 74 74 74.