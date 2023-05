Florencia Alduncin, actriz y conductora de Televisa, fue golpeada por policías de Querétaro y denunció que teme por su vida.

A través de su cuenta de Instagram, la conductora Florencia Alduncin denunció en video que fue víctima de violencia y agresión sexual por parte de policías de Querétaro.

De acuerdo con la conductora de Televisa, la agresión en su contra ocurrió el pasado 10 de mayo cuando ella circulaba en su vehículo.

Florencia Alduncin narró que todo comenzó cuando ella manejaba sobre el carril central de una vialidad de Querétaro y acto seguido una mujer la chocó.

La actriz y también modelo descendió para atender el choque y llegar a un acuerdo con la otra persona involucrada.

Sin embargo, Florencia Alduncin cuenta que la mujer la “tomó de a loca” y se volvió a subir a su auto, con lo que la conductora, molesta, metió la mano en el vehículo de la mujer para “zangolotearla”.

Minutos después, familiares y conocidos de ambas, así como una patrulla y el seguro de la conductora llegaron al lugar; no obstante, la mujer responsable se dio a la fuga sin pagar los daños.

Tras lo anterior, Florencia Alduncin se fue del lugar pero fue perseguida por alrededor de ocho patrullas tripuladas por policías hombres y mujeres.

Los policías de Querétaro la detuvieron y posteriormente la sacaron de su vehículo con violencia, la golpearon, navajearon y la ingresaron a una patrulla en donde la manosearon.

“(Policías) hombres se metieron a mi coche, me sacaron de los pelos, me agredieron, me pegaron. Traigo la misma ropa con la que dormí en la cárcel porque quiero que vean que me la rompieron.

En la patrulla empezaron a manosearme, no hubo como tal un abuso sexual de penetración, pero sí hubo un abuso en donde me tocaron”.

Florencia Alduncin