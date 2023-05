Una mujer denunció una golpiza en un establecimiento: ¿Qué pasó en el bar Cosmo de Cuernavaca? La joven que hizo la denuncia señaló a los a guardias de seguridad de lugar como los responsables de lo anterior.

La historia del bar Cosmo de Cuernavaca comenzó cuando un video captó como un grupo de cadeneros golpeó brutalmente a unos jóvenes afuera del establecimiento. Días después, se presentó una denuncia del lugar.

La mujer explicó para el reportero Tony Díaz que tres guardias de seguridad del bar Cosmo de Cuernavaca la golpearon y la tiraron al suelo afuera del establecimiento, pero la joven regresó a enfrentarlos.

“Abren la puerta, me vuelven a pegar en la cara, tengo un derrame en el ojo. Me vuelven a pegar en la cara, me cierran la puerta y luego sale una señora y me empieza a empujar”, detalló la joven.

Cadeneros dan brutal golpiza a jóvenes en Bar Cosmo de Cuernavaca, Morelos (Especial / Captura de Pantalla)

Mujer denuncia manoseo de guardias de seguridad en bar Cosmo de Cuernavaca

Después de que el bar Cosmo de Cuernavaca expulsara del establecimiento a la mujer y la golpearan tres guardias de seguridad, una mujer salió del centro nocturno para pedirle que se fuera de ahí, según explicó la joven.

“Sale una señora, me empieza a empujar y me empieza a decir que me vaya, que me vaya a la verga. Entonces un cadenero me carga y en ese momento yo me agarré de lo que fuera y me agarré de la cabeza de la señora”, dijo.

La mujer explicó que después del evento se retiró a su casa sin su teléfono y exigió la clausura del bar Cosmo de Cuernavaca. Además pidió la reflexión de los padres de familia para autorizar que sus hijos vayan a este lugar.

“Imagínate, que fuera tu hija, que fuera tu esposo, tus hijos, a los que cuatro hombres llegan, las agarran y las empiezan a manosear. O sea, no, ¿verdad? O sea, eso ya no te va a parecer”, consideró la joven.

La mujer aclaró que se trató de la segunda ocasión en que visitó el bar Cosmo de Cuernavaca porque ya sabía que era “un lugar de mala muerte”.

¡Me golpearon y tocaron entre los tres!🤬



JOVEN DENUNCIA POR ABUSO SEXUAL A GUARDIAS DE SEGURIDAD DEL ANTRO-BAR “COSMO” EN CUERNAVACA



Nicole Langner, estudiante de CDMX,fue agredida y tocada en sus partes íntimas por cadeneros del antro-bar“Cosmo”👇🏼🤳https://t.co/0Qoo1PuTZN pic.twitter.com/KXYF3rbBIo — Tony Díaz (@Tony_DiazRep) May 9, 2023

VIDEO: Guardias de seguridad del bar Cosmo propinan brutal golpiza a jóvenes en Cuernavaca

Las denuncias en torno al bar Cosmo en Cuernavaca comenzaron el 6 de mayo de 2023, cuando un video captó como un grupo de guardias de seguridad golpeó brutalmente a unos jóvenes afuera del establecimiento.

Tres cadeneros rodearon a un joven, quien intentó huir de la golpiza arrastrándose hacia las escaleras de la entrada del bar ubicado sobre Avenida San Diego 246, pero uno de los guaridas lo impidió sujetándolo por la playera.

Además de ser pateado, el joven fue golpeado brutalmente con lo que pareció un bastón extensible, después otro joven de playera blanca llegó a defender a su compañero, pero el grupo de cadeneros lo amedrentó.

En otro video que ha circulado sobre todo en TikTok, se escucha a una mujer exigirle a uno de estos cadeneros que le devuelvan su teléfono.