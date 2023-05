Una conductora de Televisa fue golpeada por policías de Querétaro; ¿Quién es Florencia Alduncin? Aquí te contamos parte de la trayectoria profesional de la comunicadora deportiva que denunció la agresión de las autoridades.

“Iba manejando en Querétaro, iba a la comida con mi mamá… una chava me chocó, me paró y me dice que no tenía seguro, ella se empieza a reir, se sube a su coche y me toma de loca”, explicó Florencia Alduncin en una historia de Instagram.

“Cometí un error, metí la mano y la zangoloteé. Minutos después llegó su familia, la policía. Nunca me pagó, me fui y a los 5 minutos 8 patrullas fueron por mí. Me sacaron de los pelos y me golpearon brutalmente”, detalló la conductora.

Florencia Alduncin explicó que dentro del vehículo de los policías de Querétaro “no hubo un abuso sexual como tal, pero sí me manosearon”. Sin embargo, las agresiones no terminaron ahí, pues la “navajearon”:

“Una de las mujeres me navajeo, me desmayé, otra me pegó muy fuerte en el labio, tengo lesiones en las costillas, el peritaje salió de 43 lesiones”. Florencia Alduncin

“Hago responsable al gobierno de Kuri (Mauricio Kuri González)”, sentenció.

La historia de Florencia Alduncin fue aún más larga, pero, antes de continuar, te explicamos quién esta conductora de Televisa Querétaro.

Florencia Alduncin, conductora de Televisa, denuncia agresión de policías en Querétaro. (Florencia Alduncin / Instagram)

Ella es Florencia Alduncin, conductora de Televisa Querétaro

Florencia Alduncin es una conductora mexicana de televisión y actualmente trabaja para Televisa Querétaro. Su cuenta de Linkedin ofrece más detalles de la biografía de la presentadora, quien también es actriz y modelo.

Según dicha cuenta de perfiles profesionales, Florencia Alduncin se presenta como TV Host, Sport Lover y seguidora de los Raiders, de los Spurs (Tottenham Hotspur), del Fútbol Club Barcelona, del Cruz Azul y de los Athletics.

La actual conductora de Televisa Querétaro también ha trabajado los siguientes medios:

Periódico 24 Horas

W Deportes

El perfil de la modelo con más de 43 mil seguidores en Instagram indica que cursó lo siguiente académicamente:

Diplomado en el Centro de Capacitación Raúl del Campo (CCRC) entre 2014 y 2016

Jaloc Voices México, academia especializada en la formación profesional de comunicadores

Model Homland

Además mantuvo una relación con José Antonio Castro González, mejor conocido como “El Gringo” Castro, ex jugador del América y actual entrenador de divisiones inferiores del Club Deportivo Cruz Azul.

Florencia Alduncin teme por su vida tras agresión en Querétaro

Sin embargo, Florencia Alduncin explicó que no se siente segura debido a la agresión que recibió de los policías de Querétaro, ya que después de subirla a una patrulla, según explicó, pasó 24 horas en los separos, donde fue maltratada.

“Estuve 24 horas ahí, no comí nada y tengo miedo y temo por mi vida. No me voy a callar, fui golpeada de una manera muy brusca, con puñetazos”. Florencia Alduncin

“Quiero justicia, hago responsable a la policía municipal de Querétaro, a la Fiscalía General de Justicia de Querétaro, ya que nunca me dejaron declarar. Hago responsables a los policías por pegarme y manosearme”, reclamó la conductora.

