En redes sociales, una joven denunció el robo de sus pertenencias en Smart Fit, en una sucursal ubicada al sur de la Ciudad de México (CDMX) y contó todos los detalles de su caso.

Este miércoles 5 de abril, una usuaria de Twitter denunció un robo al interior del gimnasio Smart Fit en la sucursal Universidad, en la que acusó que vulneraron el candado de su locker y se llevaron su mochila con todas sus pertenencias.

Detalló que en su mochila tenía objetos como:

llaves de su casa

su credencial del INE

cartera

dinero de la renta de su vivienda

La joven externó su preocupación por el peligro que conlleva el robo de sus pertenencias al decir que ya pueden tener acceso a domicilio. Por lo que exigió a Smar Fit coadyuvar para dar con el responsable.

“Acaban de robarme en @SmartFitMx sucursal Universidad. Violaron el candado de mi locker y se llevaron mi mochila con absolutamente todo: llaves, ine, cartera, la renta, saben dónde vivo y tienen acceso a mi domicilio. Smartfit tiene cámaras y procede que difícilmente hagan algo”, denunció la usuaria en Twitter.

Acaban de robarme en @SmartFitMx sucursal Universidad. Violaron el candado de mi locker y se llevaron mi mochila con absolutamente todo: llaves, ine, cartera, la renta, saben dónde vivo y tienen acceso a mi domicilio. Smartfit tiene cámaras y procede que difícilmente hagan algo — Laura Baeza (@laurahbaeza) April 6, 2023

Joven denuncia que Smart Fit no le quiere mostrar grabaciones de las cámaras de seguridad: “La prioridad es cuidar al ladrón”

La usuaria de Twitter que denunció el robo en Smart Fit sucursal Universidad acusó que el gimnasio no ha accedido a mostrarle los videos de las cámaras de seguridad.

Ante la negativa del gimnasio, la joven señaló que para SmartFit “la prioridad es proteger al ladrón”.

“Ahora tendré que trabajar un chinguísimo más para cubrir la renta que me robaron hoy en @SmartFitMx cuando violaron el candado de mi locker y se llevaron mi mochila con todas mis pertenencias, hasta la ropa. No pude ver las grabaciones, la prioridad es cuidar al ladrón”, escribió en otro tuit.

Ahora tendré que trabajar un chinguísimo más para cubrir la renta que me robaron hoy en @SmartFitMx cuando violaron el candado de mi locker y se llevaron mi mochila con todas mis pertenencias, hasta la ropa. No pude ver las grabaciones, la prioridad es cuidar al ladrón https://t.co/Q3Qp3vhq77 — Laura Baeza (@laurahbaeza) April 6, 2023

Otros usuarios comparten casos de robo de Smart Fit

Ante la reciente denuncia de robo en Smart Fit sucursal Universidad, otros usuarios también compartieron casos de hurtos al interior de instalaciones pertenecientes a dicha cadena de gimnasios.

Incluso, un usuario contó que también le robaron sus pertenencias en la misma sucursal de Smart Fit, y lamentó que pese a que ya hizo el proceso de denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México, el gimnasio no le ha dado respuesta .

Que coraje Laura, me pasó lo mismo, ya hice mi denuncia en el MP. Ya la entregué a @SmartFitMx universidad aún no responde, llevo 3 semanas sin respuesta. — Ricardo Saab (@RicardoSaab4) April 6, 2023

“A mi me ‘robaron’ una mochila de un locker cerrado, me dijeron que no podían enseñarme la cámara porque necesitaba una orden, hice una pre-denuncia y mágicamente mi mochila apareció en objetos olvidados (me la robaron el miércoles y según ellos estaba perdida desde el lunes)”, denunció otro usuario.