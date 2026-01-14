Cae ‘El Moncho’, acusado de secuestro de transportistas y ligado al CJNG

Autoridades federales de seguridad detuvieron en el estado de Querétaro a Ramón, alias ‘El Moncho’, acusado de ser operador de una célula ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con la información, ‘El Moncho’ se dedicaba a coordinar el robo y secuestro de transportistas en Querétaro como parte de una célula ligada al CJNG llamada “Los Lavadora”.
Detienen a ‘El Moncho’ en Querétaro, ligado al CJNG, por presunto secuestro de transportistas
Ramón ‘El Moncho’ fue detenido tras ser señalado de coordinar robos en la carretera México-Querétaro a través de agresiones y secuestros a los transportistas que circulan en esta vialidad.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, reportó que ‘El Moncho’ pertenece al grupo delictivo de “Los Lavadora”, ligado al CJNG en crímenes como:
- Narcomenudeo
- Secuestro
- Robo de hidrocarburos
- Robo a casa habitación
- Homicidio
‘El Moncho’ habría sido detenido durante una serie de operativos conjuntos en Querétaro junto a otras cinco personas vinculadas a la célula delictiva de “Los Lavadora”:
- Erika Rico
- Juan Francisco Hernández
- Mario Fernando Paz
- Efraín Valdez
- Erick Fabián Ramírez
Durante los operativos en Querétaro que dieron como resultado la detención de ‘El Moncho’, también se aseguraron armas, cartuchos, presuntas dosis de droga, computadoras y dispositivos electrónicos.