Cae ‘El Moncho’, acusado de secuestro de transportistas y ligado al CJNG

Autoridades federales de seguridad detuvieron en el estado de Querétaro a Ramón, alias ‘El Moncho’, acusado de ser operador de una célula ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la información, ‘El Moncho’ se dedicaba a coordinar el robo y secuestro de transportistas en Querétaro como parte de una célula ligada al CJNG llamada “Los Lavadora”.

Detienen a ‘El Moncho’ en Querétaro, ligado al CJNG, por presunto secuestro de transportistas

Ramón ‘El Moncho’ fue detenido tras ser señalado de coordinar robos en la carretera México-Querétaro a través de agresiones y secuestros a los transportistas que circulan en esta vialidad.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, reportó que ‘El Moncho’ pertenece al grupo delictivo de “Los Lavadora”, ligado al CJNG en crímenes como:

Narcomenudeo

Secuestro

Robo de hidrocarburos

Robo a casa habitación

Homicidio

‘El Moncho’ habría sido detenido durante una serie de operativos conjuntos en Querétaro junto a otras cinco personas vinculadas a la célula delictiva de “Los Lavadora”:

Erika Rico Juan Francisco Hernández Mario Fernando Paz Efraín Valdez Erick Fabián Ramírez

Durante los operativos en Querétaro que dieron como resultado la detención de ‘El Moncho’, también se aseguraron armas, cartuchos, presuntas dosis de droga, computadoras y dispositivos electrónicos .