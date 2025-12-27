La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que detuvo y vinculó a dos extranjeros en Michoacán, de origen guatemalteco, ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De momento, no se tienen detalles sobre la detención, ya que no figuran sus nombre en el Registro Nacional de Detenciones, aunque la FGR dio a conocer que fueron aprehendidos tras una agresión.

FGR vinculó a proceso a dos extranjeros ligados al CJNG en Michoacán

Mediante un comunicado, la FGR de Michoacán dio a conocer que obtuvo la vinculación a proceso de dos extranjeros, de origen guatemalteco, por su probable participación de delitos vinculados al CJNG.

De acuerdo con la FGR, la vinculación a proceso es por portación de armas de fuego (2 que fueron incautadas) de uso exclusivo del Ejército, aunque también decomisaron 111 cartuchos y siete cargadores.

La detención se llevó a cabo en Tangancícuaro, Michoacán, después de agredir a autoridades castrenses con disparos, lo que derivó en la muerte de una persona.

De momento la FGR no ha dado a conocer si también les imputará el delito de homicidio, sin embargo, se logró la vinculación a proceso por portación de armas.

La FGR también señaló que se les impuso prisión preventiva oficiosa y 60 días para la investigación complementaria, para que la Fiscalía Especializada de Control Regional aporte más pruebas en su contra.

Los dos extranjeros fueron identificados como Pedro Maquin/Pakim y Leonardo Choc Ical, quienes portaban un equipo táctico con las siglas del CJNG, sin embargo, no se compartieron sus fotografías .